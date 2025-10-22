Estreno de asfaltado, ampliación de aceras y nuevo paso de peatones sobreelevado en Pepín de Pría: así será la próxima reurbanización en Los Campos
Las obras tendrán una duración estimada de cuatro meses y un presupuesto de 161.000 euros
El Ayuntamiento de Corvera ha puesto en marcha los preparativos para acometer la reurbanización completa de la calle Pepín de Pría, en Los Campos. Las obras, que comenzarán a continuación y tendrán una duración estimada de cuatro meses (si las condiciones climatológicas lo permiten), suponen una inversión de 161.000 euros y transformarán por completo esta vía, mejorando significativamente la calidad de vida de los vecinos y la seguridad vial.
El proyecto de reurbanización contempla una actuación integral que incluye la ampliación y renovación de las aceras, con la renovación del asfaltado y la instalación de nuevos bordillos. Además, se renovarán las redes de abastecimiento y alumbrado público, y en la red de saneamiento se sustituirán sus sumideros de rejilla por otros de tipo buzón, más eficientes y seguros.
También se redefinirá la comunicación entre ambos márgenes de la calle con la creación de un nuevo paso de peatones sobreelevado, que incrementará la seguridad de los viandantes. Finalmente, se instalará nueva señalización vertical y se pintarán las marcas viales.
El alcalde de Corvera, Iván Fernández, ha declarado que “con esta reurbanización de la calle Pepín de Pría, damos un paso más en nuestro compromiso con la mejora de las infraestructuras en Los Campos y de todo el concejo. Esta obra es fundamental no solo para modernizar la calle, sino para hacerla más segura y accesible para todos los vecinos y vecinas. Entendemos que las obras pueden generar alguna molestia temporal, y pedimos disculpas de antemano por ello, pero el resultado final será una calle completamente renovada, más cómoda y con servicios actualizados que mejorarán la calidad de vida de quienes residen y transitan por ella. Seguimos trabajando para construir un Corvera mejor, con espacios públicos a la altura de las necesidades de nuestros ciudadanos”.
Con esta inversión, el Ayuntamiento de Corvera reafirma su apuesta por la renovación urbana y la mejora continua de sus equipamientos públicos, garantizando un entorno más seguro y agradable para sus habitantes.
