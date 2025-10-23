Adif licita cerramientos en Cercanías de Avilés y Corvera por más de un millón de euros

El administrador ferroviario Adif ha licitado, por un importe superior al millón de euros, la instalación de 2,5 kilómetros de nuevos cerramientos en varios tramos de las líneas C3 y C4 de Cercanías de Asturias, en el entorno de los municipios de Avilés y Corvera.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias informa en una nota sobre esta actuación, que refuerza la protección de la infraestructura e incrementa las condiciones de seguridad, tanto para los ciudadanos como para las circulaciones ferroviarias.

La traza se protegerá principalmente mediante la ejecución de un murete o zócalo de hormigón sobre el que se instalarán paneles de malla metálica electrosoldada.

En función del análisis urbanístico del entorno, también se contemplan otros tipos de cerramientos como el metálico sobre macizos de hormigón y sobre estructuras existentes.

La instalación de nuevos cerramientos se enmarca en el Plan de Cercanías de Asturias, que destinará 1.469 millones a la mejora de todos los elementos de la infraestructura ferroviaria con el fin de reforzar su capacidad y fiabilidad, reducir tiempos de viaje y aumentar el confort de los usuarios.