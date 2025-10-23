Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Roberto "el Charro negro" y la "Faraona asturiana", en la oferta musical del fin de semana en El Llar de Las Vegas

Esther García dirige un taller de poesía en Los Campos y presenta su novela "Xiblón: menudu putiferiu"

El Charro negro, en una actuación anterior.

El Charro negro, en una actuación anterior. / Á. G.

N.M.

Las Vegas

La oferta musical de este fin de semana en el teatro El Llar de Las Vegas, en Corvera, incluye un concierto que se presenta bajo el título "los amigos de las canciones de siempre". Los protagonistas del recital, de entraga libre y gratuita, a partir de las 20.00 horas, son Roberto "el Charro negro", Goyo Suárez, que fue ganador de "OP Siglo XXI" y Carmen Ordiz "la Faraona asturiana",

"El Charro negro" incluye entre sus grandes éxitos rancheras y boleros. El músico gijonés que acostumbraba a acompañarse en sus actuaciones de sus "chamaquitas", hará disfrutar al públic de Las Vegas, este viernes, de grandes rancheras mexicanas. Por su parte, Goyo es reconocido por sus interpretaciones de la canción melódica y su compromiso con la música asturiana, participando habitualmente en festivales y encuentros culturales dentro y fuera de Asturias. 

La "Faraona asturiana" completará el recital artístico con muestra de coplas, además de las rancheras, boleros, canción asturiana y melódica de los artistas que la acompañarán en el escenario de El Llar este viernes.

El Xiblón de Esther García

Antes del recital del fin de semana en las Vegas, la escritora Esther García dirige hoy, jueves, en la Biblioteca de Los Campos un taller de poesía que lleva por título "Enredando con lletres". Será a las cinco y media de la tarde y le acompañarán Aurelio González Ovies y David Fueyo.

Además, a las siete de la tarde, también en la Biblioteca de Los Campos, García presentará su último libro, "Xiblón: menudu putiferiu", donde retrata rivalidades familiares, actos de clandestinidad, transgresión e inercia y otro tipo de conflictos que se convierten en una forma de convivencia.

