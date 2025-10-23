El testimonio de los nuevos héroes de Avilés: así le plantaron cara dos menores a un pavoroso fuego que amenazaba una gasolinera

¿Qué suelen hacer los niños cuando tiene 14 o 16 años? Unos pasan las tardes jugando a fútbol en el parque. Otros prefieren echar horas con la videoconsola. Están también los que aprovechan y salen a pasear por un centro comercial. El caso de Gabriel Menéndez y Enrique Simón ‘Kike’ Estrada es completamente diferente. De la noche a la mañana se han convertido en los nuevos héroes de Villalegre –los anteriores fueron cuatro jóvenes que alertaron a los vecinos de un edificio en llamas y lograron desalojarlo antes de que el fuego avanzara–. En esta ocasión, la valentía de Kike y Gabriel fue clave la tarde del pasado miércoles, durante incendio originado cerca del parking de un conocido supermercado de la zona no fuese a más. A lado de las llamas había varios coches y, a escasos metros, una gasolinera. Si a eso se le suma la temperatura y los fuertes vientos, el susto para los vecinos del barrio podría haber tenido proporciones mayúsculas. Pero aparecieron Gabriel y Kike. "Vimos que la gente llamaba a los Bomberos y no cogían el teléfono, por lo que decidimos actuar", comentan tras haber tenido que pasar la tarde-noche en el hospital tras su acción valiente.

Dos menores plantan cara a un pavoroso fuego en Avilés: "Nadie hacía nada y decidimos actuar"

"Veníamos de Las Vegas a comprar en el supermercado cuando y, a lo lejos, vimos las llamas del incendio", arrancan en su relato Gabriel y Kike, vecinos de Los Campos y Las Vegas. En un primer instante pensaban que lo que ocurría era que uno de los coches estacionados estaba ardiendo, pero al acercarse vieron que la situación podía ser más grave. Las llamas estaban en una parcela pegada al aparcamiento, en una zona que está a escasos metros de una gasolinera. "La gente estaba llamando a los Bomberos, pero nadie estaba haciendo nada. Yo y mi amigo echamos a correr hacia el Alimerka y cogimos los extintores, para usarlos por la parte baja del incendio. "Tratamos de apagarlo como pudimos. También fuimos corriendo a un bazar cercano, que sabíamos que tenían extintores, para seguir peleando contra las llamas", relatan. Gracias a su rápida actuación el fuego no fue a más y, poco después, aparecieron efectivos de Bomberos, que acabaron de enfriar el terreno.

Eso sí, este esfuerzo heroico tuvo consecuencias. Gabriel, el mayor, tiene asma, lo que hizo que tuviese que ir directamente a Urgencias en ambulancia, para que le pusiesen oxígeno por el humo que se había tragado. Su amigo Kike también acabó en el hospital para revisar que su valentía no le podría acarrear algún problema de salud. "Nuestros padres fliparon, pero nos lo agradecieron haber ayudado a la gente. No se sabe qué podía haber pasado. Los Bomberos tardaron una media hora en llegar. La zona tenía su riesgo", apuntan los dos amigos.

Estos dos días se los han tomado de descanso, para recuperarse de lo vivido, pero el lunes volverán a clase, donde todo apunta que serán recibido como los dos nuevos héroes de Villalegre. "Mi madre ya bromea con que si quiero ser bombero, que esto tendría que contar como prácticas", cuentan entre risas los jóvenes, que han dado una lección de valentía y arrojo a toda Asturias.