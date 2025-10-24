De perla en la cantera del Oviedo a ser el hombre que mejor golpea en Corvera: la historia del boxeador asturiano Rubén Priede

"Voy a dar mucho de lo que hablar", asegura con contundencia Rubén Priede. Afincado en Las Vegas, este boxeador, de 25 años, tiene muy claro qué hacer para llegar a lo más alto. Habla con la misma contundencia que reparte golpes sobre un ring, aunque con una amabilidad que hace que su relato sea aún más interesante. Con trece años decidió dar un giro de 180 grados en su vida, pasando a ser uno de los diamantes de la cantera del Oviedo a colocarse unos guantes para subirse a un ring. Ahora, cerca ya del profesionalismo, afronta su futuro con ambición. "Mi objetivo es conquistar el campeonato nacional, es una meta ambiciosa", sostiene.

Su aventura en el mundo del boxeo empezó a los trece años. Antes se dedicaba al fútbol, llegando a hacerse un hueco dentro de una de las factorías más fructíferas de Asturias, la del Oviedo, pero él tenía clara cuál era su pasión. "Para que no se enterasen mis padres de que hacía boxeo, yo fingía que me iba a fútbol, pero en el cuarto de las calderas cambiaba la bolsa y me iba al gimnasio. Me pillaron cuando llamaron del equipo, que no estaba yendo a entrenar", recuerda Priede, que reconoce que le costó convencer a sus padres de que su pasión estaba encima de un cuadrilátero.

"De primeras pensaba que les iba a parecer peor. Es cierto que donde empecé a entrenar eran más de la vieja escuela, y había días que llegaba con moratones o una ceja partida, y eso obviamente no les hacía gracia", apunta. De hecho, aunque ya han pasado más de diez años, el boxeador confiesa que sus padres aún sufren cuando lo ven pelear. "Mi madre especialmente, que es muy aprensiva", confiesa. Una de las claves que para Priede tiene el boxeo, que ha hecho que a él le haya enganchado este deporte, es la disciplina que da. "La gente piensa que son dos personas pegándose, pero es mucho más que ello. Yo, personalmente, dejé de salir por estar aquí. Es cierto que pierdes amistades por el camino, pero el esfuerzo merece la pena", defiende el deportista, que compagina su vida en el ring con su trabajo como gruista en Arcelor. "Cuando no me toca currar hago dos entrenos al día y, cuando descanso, tres", señala.

El boxeo, y en general los deportes de contacto, están en auge los últimos años, algo que Priede destaca. "Me acuerdo que, cuando yo empecé, tenía que irme la mayoría de veces fuera para poder pelear. En Asturias había pocas peleas, ahora se nota mucho más boom", dice el joven, que se muestra a favor de eventos como el de Ibai Llanos, que organiza, una vez al año, una velada de influencers que tiene millones de visualizaciones. "Para que se mueva este deporte es algo que viene muy bien. En el gimnasio ya se nota, hay más niños que quieren probar. Lo ven por la tele y les llama", afirma.

Ahora, tras no poder pelear hace unas semanas en Piedras Blancas, tiene un nuevo reto en marcha: el campeonato de España que se disputa a partir del 9 de noviembre en Benidorm. "Para el año que viene ya paso a profesional, que va a ser un reto chulo", dice el joven afincado en Corvera, que cuenta en su equipo con un preparador y un entrenador. "El objetivo en el medio plazo es conquistas el campeonato nacional y, a partir de ahí, hacía arriba. No me pongo límites", sentencia el boxeador, que golpe a golpe va abriéndose paso en el mundo del pugilismo.