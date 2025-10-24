Tres millones para renovar las redes de la Corvera rural hasta 2075

La ronda de asambleas abiertas en las que el Ayuntamiento de Corvera está informando sobre el presupuesto 2026 terminaron ayer mismo. Iván Fernández, el alcalde del concejo, ha explicado los proyectos e inversiones: el que cuenta con una mayor inversión es el de la renovación de la red y construcción de nuevas redes de abastecimiento de las zonas rurales de municipio: Villa, Solís y Molleda.

Este proyecto está valorado en 3.250.000 euros. Fernández dijo: "Se trata de un plan transversal que por su envergadura lo ejecutaremos en varios años, empezando desde ya mismo en el año 2026". Y añadió a continuación: "La zona rural ha crecido mucho y empieza a tener problemas de presión de agua. Con esta potente inversión dejaremos lista la zona rural para sus necesidades actuales y también nos anticipamos a posibles problemas venideros".

Explicó asimismo que con "la renovación y fortalecimiento de las redes de abastecimiento y la construcción de nuevos depósitos donde sea necesario, vamos a dejar cubiertas las necesidades de la zona rural para los próximos 50 años"

El proyecto comenzará en Solís y Villa, con la construcción de dos depósitos y la renovación de la red de distribución de aguas. Esto quiere decir que se actuará en las conducciones, válvulas y acometidas, pavimentación… En las siguientes fases se realizará la renovación en Molleda y Villa.