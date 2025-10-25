Desaparecido en Corvera: buscan a un hombre de 87 años en el entorno del embalse de Trasona
Los servicios de Emergencias recibieron el aviso a las 11 de la mañana
N. M.
Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) mantiene desplegado un dispositivo de búsqueda de un varón de 87 años de edad en Corvera de Asturias. El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 11:07 horas de esta mañana.
De inmediato, el Jefe de la Zona Centro del SEPA, se trasladó al concejo y estableció un punto de encuentro de todos los efectivos movilizados para iniciar el dispositivo de búsqueda. Para ello se movilizó a los Bomberos del SEPA con base en Avilés y La Morgal, además de la Unidad Canina de Rescate, la Unidad de Drones y el Grupo de Rescate a bordo de uno de los helicóptero multifunción del SEPA. Con el punto de encuentro fijado en el entorno del embalse de Trasona, se iniciaron las tareas de rastreo, de Trasona al barrio de Entrevías, en Los Campos, y el polígono de La Consolación, además de la cabecera del propio embalse.
En las tareas de búsqueda además de los citados efectivos de Bomberos del SEPA, también participa la Guardia Civil y uno de sus helicópteros, la Policía Local y Voluntarios de la Agrupación Municipal de Protección Civil de Corvera.
