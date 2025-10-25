Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esto es lo que invertirá Corvera para mantener y mejorar su polideportivo estrella: más de medio millón de euros

"Tan importante como construir nuevas instalaciones deportivas es mantener en perfecto estado las que ya tenemos", dice Iván Fernández, alcalde del concejo

Interior del polideportivo Toso Muñiz

Interior del polideportivo Toso Muñiz / A. C.

N. M.

Las Vegas

Corvera mantiene su apuesta por el polideportivo Toso Muñiz, ubicado en Las Vegas, y, por ello, el consistorio planea invertir 531.000 euros para su conservación, mantenimiento y modernización. Esta inversión contempla tanto las actuaciones llevadas a cabo en años anteriores, como las que se van a acometer el año que viene, el 2026.

Dentro de las inversiones contempladas están previstas las obras para la renovación completa de la cubierta del polideportivo, con una inversión inicial de 115.000 euros, y la sustitución del firme del pabellón, que incluirá el cambio del material del suelo por uno homologado por federaciones deportivas, además del repintado de las marcas reglamentarias y una reordenación de las pistas para ganar espacio de seguridad junto a las gradas. Para ello se invertirán otros 150.000 euros.

"Tan importante como construir nuevas instalaciones deportivas es mantener en perfecto estado las que ya tenemos. El Toso Muñiz, por su historia y su uso, merece una intervención profunda. Con esta inversión, consolidamos nuestro compromiso de mantenimiento y mejora continua de las infraestructuras deportivas", afirmó Iván Fernández, alcalde.

