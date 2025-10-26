Encuentran al hombre desaparecido en Corvera: estuvo más de 24 horas sin localizar

A las 10.40 horas de esta mañana ha sido localizado un vecino de Corvera de Asturias de 87 años de edad que se estaba buscando desde ayer. La voz de alarma la dió la hija de esta persona a última hora del día 24, cuando al no saber nada de su padre, llamó a la Guardia Civil de Cancines para ponerlo en conocimiento. La última noticia que tenía era que había salido a dar un paseo desde su domicilio en Los Campos hacia Nubledo sobre las 14.30 horas.

El dispositivo de búsqueda arrancó ayer por la mañana. El Jefe de la Zona Centro del SEPA se trasladó al concejo y estableció un punto de encuentro de todos los efectivos movilizados para iniciar el dispositivo de búsqueda. Para ello se movilizó a los Bomberos del SEPA con base en Avilés y La Morgal, además de la Unidad Canina de Rescate, la Unidad de Drones y el Grupo de Rescate a bordo de uno de los helicóptero multifunción del SEPA. Con el punto de encuentro fijado en el entorno del embalse de Trasona, se iniciaron las tareas de rastreo, de Trasona al barrio de Entrevías, en Los Campos, y el polígono de La Consolación, además de la cabecera del propio embalse

Finalmente, el dispositivo de búsqueda conformado por personal del 112, Protección Civil, Bomberos Asturias, Policía Local y Guardia Civil permitió su localización con vida en la mañana de hoy alrededor de la vía férrea, en una zona boscosa y de difícil acceso, siendo necesario para su evacuación hasta el centro hospitalario de San Agustín el corte de la circulación férrea en esa zona.