La Estrada, en pie de guerra: "Un día pasará algo grave y ya será tarde"

"Un día va a pasar algo grave y ya será tarde. Esto no es capricho, es algo que urge", claman los vecinos de La Estrada, en Corvera. Este pueblo está en pie de guerra por culpa del ascensor que les une con Las Vegas. Hace cinco años el Ayuntamiento instaló en la zona dos ascensores, además de una escalera, para que no pasasen los peatones por las vías del tren que transcurren por debajo de esta instalación. Nadie discute de la importancia de esas obras, pero, según explican los vecinos, el ascensor no deja de dar problemas. Ahora mismo lleva dos semanas cerrado, lo que obliga a la gente, muchos de ellos personas mayores, a tener que ir por las escaleras, aunque tengan muletas o lleven carros para bebés. Además, han sido varias las personas que se han quedado encerradas dentro del propio ascensor, como Fran Aspa, atleta sordociego que estuvo dentro de dicho cubículo durante cerca de una hora.

"Al principio es verdad que parecía una obra maravillosa, pero ahora no para de haber averías. Desde el día de la fiesta grande de Corvera hasta hoy se ha averiado nueve veces", clama José Luis Orra, uno de los vecinos afectados. En La Estrada también denuncian el vandalismo que suele haber en la instalación, con cristales rotos o escupitajos en el ascensor, algo que agrava más si cabe la situación. "Ahora que empieza el invierno son unas escaleras peligrosas, cualquier persona mayor puede resbalar o caer", claman.

Mientras dura el encuentro de LA NUEVA ESPAÑA con los vecinos se producen dos hechos que prueban las quejas de los vecinos. Primero, una joven acude a ayudar a una vecina, que no puede levantar sola su carro de la compra por las escaleras. Al rato, llega otra vecina. "Venimos de la plaza, que está en frente, pero tuvimos que dar toda la vuelta. Al no poder cargar hemos tenido que andar kilómetro y medio hasta Los Campos, para ahí cruzar y venir por el otro lado", afirma.

"Comprendemos lo que nos dicen los vecinos", asegura Iván Fernández, alcalde de Corvera, que dice estar trabajando para la instalación de cámaras en la zona. "Delegación de Gobierno nos denegó las cámaras en el interior del ascensor, pero nosotros como Ayuntamiento creemos que es lo mejor para que no se produzcan actos vandálicos, por eso estamos insistiendo", apunta el regidor, que añade que desde el consistorio están trabajando para mejorar el servicio técnico de la instalación. "Tenemos un contrato de mantenimiento del ascensor de más de cinco mil euros al año, que nos garantiza el funcionamiento de un servicio técnico las veinticuatro horas del día, pero hay piezas que se agotan y que no las sirven de un día para otro", explica el socialista. Además, Fernández revela que "en los últimos días hemos identificado a una persona, algo en lo que está trabajando la Policía y la Guardia Civil, que se ve como estropeó el ascensor".