"Kenia", un pastor belga entrenado para rescates, las cámaras de los vecinos y un intenso operativo de búsqueda: las claves que permitieron hallan vivo en el fondo de un terraplén al corverano de 87 años desaparecido desde el viernes

Fueron horas eternas, de una intensa búsqueda por todos los rincones de Corvera, pero la historia tuvo un final feliz. Los efectivos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias localizaron ayer, alrededor de las 10.30 horas, al vecino de Cancienes, un varón de 87 años, que había desaparecido durante la tarde del viernes. El afectado, al parecer, sufrió una caída por un terraplén, quedando en una zona con mucha vegetación y de difícil acceso.

Todo apunta a que sufrió una caída en esa zona,, situado por debajo de la vía del tren. El hombre fue evacuado en ambulancia al Hospital San Agustín, para evaluar su estado de salud. Lo hallaron consciente y desorientado.

Dos momentos del operativo, una vez hallado el vecino de Cancienes que estaba desaparecido desde el viernes.

Una de las claves para dar con su paradero fue la colaboración vecinal. Era habitual ver al hombre por la zona paseando. Las cámaras de que algunos vecinos tienen en su domicilio permitieron captar su ruta hasta el momento que se perdió. Otra de las claves fue el trabajo del a Unidad Canina de Rescate y en especial a su pastor belga "Kenia", que encontró al hombre bajo de la ermita de la Consolación, en Nubledo.

Hallan vivo en el fondo de un terraplén al corverano de 87 años desaparecido desde el viernes

El rescate no fue sencillo, dada la ubicación, pues el octogenario fue hallado cerca de las vías del tren. Para sacarle, se montó una línea de cuerdas y se le sacó hasta la vía férrea en camilla nido. Los servicios de emergencia se pusieron en contacto con Adif, que mantuvo cortada la circulación de los trenes durante todo el proceso.

Iván Fernández, Alcalde del concejo, quiso transmitir su "agradecimiento a los profesionales y voluntarios que formaron parte del dispositivo de búsqueda". Fueron recibidos entre aplausos por los vecinos. "Siento alivio y alegría por el final feliz ya que pese al susto se ha encontrado sano y salvo", afirmó el regidor.