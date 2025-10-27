Corvera alcanza la “excelencia” por su inversión en Servicios Sociales: más de 200 euros por habitante para 2026

El proyecto de presupuestos que el Gobierno de Corvera llevará al pleno este martes para su aprobación incluye un hito en materia de políticas sociales, con una partida de 3.227.879,90 euros para 2026, una cifra que representa el 14,92 % del presupuesto total y que supone un incremento del 6,1 % con respecto a 2025 y un aumento de casi 190.000 euros en la inversión.

"Un año más, nos enorgullece anunciar que Corvera mantiene el sello de Excelencia en Inversión Social", proclamó la vicealcaldesa y concejala de Acción Social, Patricia Suárez.

En cifras absolutas, la inversión social prevista para 2026 en Corvera es de 201 euros por habitante. "Es la primera vez en la historia que el ayuntamiento de Corvera supera los 200 euros por habitante en inversión social. Con la partida destinada en los presupuestos de 2026 se destinan 8.844 euros cada día al desarrollo de políticas sociales", destacó Suárez.

Inversiones

Este reconocimiento se acredita al superar los 100 euros de inversión por habitante al año, aumentar el gasto respecto al ejercicio anterior y destinar más del 10% del presupuesto municipal a este ámbito. De hecho, Corvera vuelve a superar con creces los parámetros exigidos para obtener esta distinción.

La vicealcaldesa y concejala de Acción Social apuntó al respecto: "Las prioridades en este gobierno siempre han estado claras, y seguir apostando por unas políticas sociales fuertes. Por esta razón hemos incrementado el presupuesto del área respecto a 2025. Gracias a estos presupuestos vamos a poder ampliar la oferta de actividades para el envejecimiento activo y la lucha contra la soledad no deseada, así como mantener sin lista de espera los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia, entre muchos otros".

Becas municipales

Otra de las partidas destacadas en el próximo presupuesto es la dedicada a las becas municipales en todos los ciclos educativos, desde primaria hasta la enseñanza universitaria y todo lo referido a la corresponsabilidad.

Como explica Patricia Suárez, el objetivo del equipo de gobierno al frente de este Ayuntamiento es que "en Corvera nadie se quede atrás, y por eso seguimos fortaleciendo las distintas líneas de becas que abarcan todas las etapas educativas, desde la educación infantil hasta la universitaria".

Al mismo tiempo, se mantendrá el compromiso con programas que faciliten la conciliación, ayudando a las familias con los servicios de madrugadores o tardones, comedor escolar, refuerzo educativo por las tardes, espacio joven o la ludoteca del complejo deportivo, detalló la edil delegada del área.