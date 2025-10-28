Alerta ciudadana: vecinos de Cancienes y Solís en Corvera piden mayor vigilancia policial
Los residentes insisten en la necesidad de aumentar la seguridad: "Hay muchas personas mayores y familias con niños, y tenemos miedo"
"¡Basta ya!": los vecinos de Cancienes y Solís, en Corvera, demandan mayor vigilancia policial tras los últimos incidentes ocuridos en los últimos días. "Han robado en casas, en una cuadra, en la iglesia... Ya no sabemos qué hacer para evitar estos sucesos. Aquí hay muchas personas mayores, también familias con niños. Y tenemos miedo", manifiesta una vecina que demanda, en nombre de sus paisanos, que se tomen cartas en el asunto: "No sabemos qué hacer. Nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento, pero no tenemos solución por el momento", afirma. Proponen, por ejemplo, que la Policía Local patrulle con mayor frecuencia por ambas parroquias para disuadir a cualquier posible delincuente.
Por los robos en Corvera fue preguntado el alcalde Iván Fernández en el Pleno del 30 de septiembre. Entonces, en respuesta a Vox, afirmó que Corvera "es uno de los municipios más seguros de Asturias". "Tenemos agentes patrullando 24 horas los 365 días del año. Pocos ayuntamientos tienen esta capacidad", declaró el Alcalde, quien añadió: "La delincuencia cero no existe. Lamentablemente, habrá robos, pero no estamos de brazos cruzados". Ahora son los vecinos quienes demandan mayor vigilancia policial concretamente en Cancienes y en Solís".
