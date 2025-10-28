Corvera impulsa unas cuentas de 28,7 millones, que son un "salto a la modernización"
Los grupos de la oposición reclaman más ayudas al fomento de la natalidad o al deporte y advierten de "agujeros negros" como el Parque Acuático y de falta de ambición en el urbanismo local
C. J.
El Ayuntamiento de Corvera ha aprobado este martes unos presupuestos de 28.785.505 euros, que crecen un 3,25% respecto al año anterior y también que suponen, en palabras del gobierno, "un decidido impulso tanto a las inversiones como a la protección social". Casi un 32% de esos 28,7 millones irán destinados a inversiones, gracias, entre otros factores, a los ingresos extraordinarios previstos "por actuaciones singulares".
"Es un presupuesto participativo, equilibrado que incluye sugerencias recabadas en las asambleas abiertas ciudadanas de las parroquias y barrios", subrayó la vicealcaldesa y concejala de Hacienda, orgullosa de marcar "un nuevo salto en modernización, equidad social y sostenibilidad".
Los grupos de la oposición llamaron la atención, tanto Vox como IU y PP, acerca del escaso tiempo para estudiar las cuentas. El gobierno local respondió que desde el inicio de legislatura se viene procediendo de idéntica manera "respetando los tiempos, en comisión informativa".
Desde las filas del PP, su portavoz, Alejandro Méndez Mántaras, echó en falta más ayudas al deporte y al fomento de la natalidad, para fijar población. Asimismo, advirtió de la necesidad de iniciativas "más ambiciosas" en urbanismo. A Marisa Rodríguez, portavoz de IU, le preocupa que no se atiendan sus propuestas. "No se acepta ninguna", dijo, ni siquiera la mejora de ayudas sociales. Por su lado, Diana García, portavoz de Vox, aludió al "agujero negro" del parque acuático y reprochó la ausencia de partidas para incentivar las natalidad.
Desde el PSOE replicaron al PP a su reciente órdago: "Para ser interlocutor del PSOE hace falta ser prófugo de la justicia o exmiembro de la ETA". La vicealcaldesa espetó a los populares: "No sé en cual se encajan ustedes".
Suscríbete para seguir leyendo
- Fernán-Gómez, marchante de arte e hijo del actor y dramaturgo: 'De niño conocí por dentro el mundo del cine y el teatro y quizá por eso no me animé a ser actor
- Fallece un trabajador en una ganadería gozoniega tras caer de una altura de cinco metros
- Tragedia en la carretera: fallece un hombre en la Variante de Avilés
- Espectacular incendio en Avilés: las llamas ponen en peligro el parking de un conocido supermercado
- Encuentran al hombre de 87 años desaparecido desde el viernes en Corvera: estaba al borde de las vías del tren en una zona boscosa y de difícil acceso
- Polémica por la decoración de Halloween en una casa de Avilés: 'lápidas' para Pedro Sánchez y Koldo (entre otras cosas)
- Un experto conocedor del sector de refractarios: así era 'Gallego', el trabajador fallecido al precipitarse desde el tejado de una ganadería de Gozón
- Este es el pescado básico en la cesta de la compra que ha disparado su precio a niveles propios de la Navidad