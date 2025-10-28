Corvera impulsa unas cuentas de 28,7 millones, que son un "salto a la modernización"

El Ayuntamiento de Corvera ha aprobado este martes unos presupuestos de 28.785.505 euros, que crecen un 3,25% respecto al año anterior y también que suponen, en palabras del gobierno, "un decidido impulso tanto a las inversiones como a la protección social". Casi un 32% de esos 28,7 millones irán destinados a inversiones, gracias, entre otros factores, a los ingresos extraordinarios previstos "por actuaciones singulares".

"Es un presupuesto participativo, equilibrado que incluye sugerencias recabadas en las asambleas abiertas ciudadanas de las parroquias y barrios", subrayó la vicealcaldesa y concejala de Hacienda, orgullosa de marcar "un nuevo salto en modernización, equidad social y sostenibilidad".

Los grupos de la oposición llamaron la atención, tanto Vox como IU y PP, acerca del escaso tiempo para estudiar las cuentas. El gobierno local respondió que desde el inicio de legislatura se viene procediendo de idéntica manera "respetando los tiempos, en comisión informativa".

Desde las filas del PP, su portavoz, Alejandro Méndez Mántaras, echó en falta más ayudas al deporte y al fomento de la natalidad, para fijar población. Asimismo, advirtió de la necesidad de iniciativas "más ambiciosas" en urbanismo. A Marisa Rodríguez, portavoz de IU, le preocupa que no se atiendan sus propuestas. "No se acepta ninguna", dijo, ni siquiera la mejora de ayudas sociales. Por su lado, Diana García, portavoz de Vox, aludió al "agujero negro" del parque acuático y reprochó la ausencia de partidas para incentivar las natalidad.

Desde el PSOE replicaron al PP a su reciente órdago: "Para ser interlocutor del PSOE hace falta ser prófugo de la justicia o exmiembro de la ETA". La vicealcaldesa espetó a los populares: "No sé en cual se encajan ustedes".