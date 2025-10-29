Impactante accidente de tráfico en Corvera: una furgoneta y un coche chocan frontalmente

Los vecinos de la zona de Trasona y Overo han sufrido hoy un susto tremendo. Durante la tarde de hoy dos vehículos han chocado de manera frontal en una conocida curva de la zona, provocando retenciones de tráfico. En el suceso se han visto involucrados un turismo y una furgoneta, sufriendo ambos un fuerte golpe en la zona frontal. Tal fue la magnitud del golpe que al turismo, de la marca Volkswagen, le saltaron los airbags.

El lugar de los hechos, en el tramo que une los pueblos corveranos de Overo y Fafilán, es conocido por ocurrir, de manera recurrente, este tipo de sucesos. Esta vez todo apunta a que tan solo hay que lamentar daños materiales.