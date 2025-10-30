El Ayuntamiento renueva los equipos informáticos de Trasona

El Ayuntamiento de Corvera ha renovado los equipos informáticos del telecentro ubicado en la biblioteca de Trasona. En total, se han instalado cuatro nuevos equipos que permitirán mejorar las condiciones de uso tanto para el público general como para las actividades formativas impulsadas desde el propio Ayuntamiento.

Esta renovación ha supuesto una inversión de 2.600 euros. El telecentro de Trasona, situado dentro de la biblioteca pública, se utiliza tanto para el acceso libre a Internet y ofimática por parte de la ciudadanía como para la realización de cursos y talleres de informática organizados por el Ayuntamiento.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Corvera culmina el proceso de modernización de los equipos informáticos de telecentros municipales. Una modernización que ha consistido en la instalación de nuevos equipos en los cuatro telecentros del centro Tomás y Valiente de Las Vegas, la biblioteca de Los Campos, la de Cancienes y el centro sociocultural "Chas" de Trasona. El total de equipos informáticos disponibles en los cuatro centros es de 52.

Además, en las parroquias rurales el acceso a la formación digital se mantiene mediante el programa de cursos de informática itinerantes.