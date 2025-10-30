Desfile de zombies en Corvera: la curiosa propuesta para esta noche de Halloween en Corvera

Corvera se prepara para su noche más terrorífica, pero también para la más divertida: “La Nueche d´Ánimes”. Una celebración para todos los públicos de la mano de la asociación APYMEC (Asociación de Pequeña y Mediana empresa de Corvera) y el Ayuntamiento de Corvera. Como en anteriores ediciones, las actividades previstas combinan las tradiciones ligadas al Día de Todos los Santos con la cultura del Halloween, tal y como han explicado en la presentación del programa de la Nueche d´Ánimes la concejala de Comercio Begoña Fernández; el concejal de Cultura, José Luis Montes y la presidenta de APYMEC, Dory Hevia.

“Este es el sexto año en el que desde el Ayuntamiento de Corvera llevamos colaborando con APYMEC para darle protagonismo a esta fiesta, que cada vez es más celebrada, sobre todo por el público infantil. Como siempre, todas las actividades previstas tendrán carácter gratuito y esperamos que sean del agrado de grandes y pequeños”, indicó Begoña Fernández, concejala de Comercio del Ayuntamiento de Corvera.

La celebración de la Nueche d´Ánimes tendrá este año dos escenarios principales: los comercios de Corvera y el Teatro El Llar de Las Vegas. Mañana viernes 31, un total de 39 establecimientos comerciales y de hostelería repartidos por todo el concejo invitarán a los niños, niñas y jóvenes de Corvera a jugar al “¿truco o trato?”. “Participan tanto socios como no socios de Apymec. El Ayuntamiento se ha encargado de entregar sin coste alguno a los comercios las chuches que repartirán gratuitamente entre los niños y niñas que acudan ese día a los establecimientos.”, explicó Dory Hevia, presidenta de Apymec. Para consultar los negocios participantes, las personas interesadas pueden consultar tanto las redes sociales como las páginas web oficiales del Ayuntamiento de Corvera y Apymec. La ruta del “¿truco o trato?” por los comercios de Corvera será desde las 17.00 a las 19.30 horas.

Desfile de zombies

Por su parte, el Ayuntamiento de Corvera organiza también una tarde noche terrorífica que comenzará con un desfile de zombies. A partir de las 18.00 horas, la Banda de Gaitas Zombie de Corvera y la Charanga Zombie de Corvera, harán un pasacalle que saldrá de la Plaza de Los Maestros de Las Vegas. Y a las 19.00 horas, en el teatro El Llar de Las Vegas se abrirá para “El Teatro Maldito”. Una actividad “sólo para valientes” que terminará a las 00.30 horas. Y la ludoteca corresponsable del Complejo Deportivo también se suma a las actividades de la Nueche d´Ánimes, ya que se va a convertir en un divertido pasaje del terror para todas las niñas y niños entre 4 y 10 años que se acerquen a sus instalaciones en la planta menos uno del edificio del Centro Social de Mayores en la calle Miguel Ángel Blanco de Las Vegas, en el horario habitual, de 17.00 a 20.30 horas.

“El programa de la Nueche d’Ánimes vuelve a poner en valor nuestra capacidad como municipio para combinar la tradición, lo novedoso y la diversión”, explicó el concejal de Cultura, José Luis Montes. “Queremos que todo Corvera disfrute de una jornada pensada para todos los públicos, en la que se mezclan las costumbres propias del Día de Todos los Santos con el espíritu más lúdico del Halloween. De este modo, mantenemos vivas nuestras raíces al mismo tiempo que abrimos espacio a la creatividad, al juego y a la participación de pequeños y mayores”.