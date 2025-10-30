El PP urge la apertura del centro de día de Las Vegas: "Es un fraude"
Méndez critica la tardanza en tramitar el inicio del servicio tras más de un año de retraso
I. G.
Las Vegas
El PP de Corvera expresó ayer su malestar ante la tardanza en la apertura del centro de día de Las Vegas, previsto en las instalaciones del antiguo centro de salud. "El Alcalde anunció en abril de 2023 que abriría en semanas y lo último que sabemos es que el Principado licitó los servicios en julio de 2024 y aún no ha entrado en servicio", indicó el portavoz del PP, Alejandro Méndez, que añadió: "Esto es un fraude: despilfarran en infraestructuras que no son capaces siquiera de poner en funcionamiento".
