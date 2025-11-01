El grafitero corverano, nominado a mejor mural del mundo por una obra en San Juan de Nieva: "¿Ponemos Avilés en el top mundial?", anima el artista
El mural se inauguró el pasado octubre en un espacio próximo a Espacio Portus
El artista corverano José Poch, considerado uno de los mejores grafiteros del momento, ha sido nominado a mejor mural del mundo por una obra que se puede ver en San Juan de Nieva, en las inmediaciones de Espacio Portus. Para alzarse con el reconocimiento, el corverano requiere votos; cuantos más, mejor. "¿Ponemos Avilés en el top mundial?", anima el grafitero a participar en el concurso desde sus redes sociales. El mural en cuestión se puede visitar desde el pasado octubre: se trata del mural "Manos de Nieva, Nudos y mar".
En la presentación del trabajo participó en su día el autor, "Poch", y una representación de la asociación de vecinos de La Atalaya de Xagó encabezada por su presidente, Luis Sousa. Estuvo también la concejala de Turismo y presidenta de la Mancomunidad Comarca Avilés que hizo hincapié en que este nuevo elemento está llamado "a que más gente se acerque a ver este entorno gracias a los paseos en barco por la ría de Avilés". "Dentro de los itinerarios que hacemos con Espacio de Portus y con los cañones también está el enseñar toda esta zona a todos nuestros visitantes", precisó. Ahora el mural compite en un mundial. "Poch" señaló entonces que le inspiró el trabajo de las mujeres en una labor tan tradicional como la reparación de las redes de pesca.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fernán-Gómez, marchante de arte e hijo del actor y dramaturgo: 'De niño conocí por dentro el mundo del cine y el teatro y quizá por eso no me animé a ser actor
- Encuentran al hombre de 87 años desaparecido desde el viernes en Corvera: estaba al borde de las vías del tren en una zona boscosa y de difícil acceso
- Polémica por la decoración de Halloween en una casa de Avilés: 'lápidas' para Pedro Sánchez y Koldo (entre otras cosas)
- Este es el pescado básico en la cesta de la compra que ha disparado su precio a niveles propios de la Navidad
- El último desayuno en El Chicote: uno de los bares con más solera de Avilés cierra tras 'muchos años abriendo a las seis de la mañana
- El casco histórico de Avilés se convierte en plató de cine para el rodaje de la nueva película de Javier Gutiérrez
- EN IMÁGENES: Polémica decoración de Halloween en una casa de Avilés
- Fallece a los 60 años el avilesino Javier Domínguez-Gil Juliana, comercial vinculado al sector sanitario y de familia con profundas raíces avilesinas