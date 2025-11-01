El grafitero corverano, nominado a mejor mural del mundo por una obra en San Juan de Nieva: "¿Ponemos Avilés en el top mundial?", anima el artista

El artista corverano José Poch, considerado uno de los mejores grafiteros del momento, ha sido nominado a mejor mural del mundo por una obra que se puede ver en San Juan de Nieva, en las inmediaciones de Espacio Portus. Para alzarse con el reconocimiento, el corverano requiere votos; cuantos más, mejor. "¿Ponemos Avilés en el top mundial?", anima el grafitero a participar en el concurso desde sus redes sociales. El mural en cuestión se puede visitar desde el pasado octubre: se trata del mural "Manos de Nieva, Nudos y mar".

En la presentación del trabajo participó en su día el autor, "Poch", y una representación de la asociación de vecinos de La Atalaya de Xagó encabezada por su presidente, Luis Sousa. Estuvo también la concejala de Turismo y presidenta de la Mancomunidad Comarca Avilés que hizo hincapié en que este nuevo elemento está llamado "a que más gente se acerque a ver este entorno gracias a los paseos en barco por la ría de Avilés". "Dentro de los itinerarios que hacemos con Espacio de Portus y con los cañones también está el enseñar toda esta zona a todos nuestros visitantes", precisó. Ahora el mural compite en un mundial. "Poch" señaló entonces que le inspiró el trabajo de las mujeres en una labor tan tradicional como la reparación de las redes de pesca.