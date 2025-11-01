Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El grafitero corverano, nominado a mejor mural del mundo por una obra en San Juan de Nieva: "¿Ponemos Avilés en el top mundial?", anima el artista

El mural se inauguró el pasado octubre en un espacio próximo a Espacio Portus

El mural de Poch en San Juan de Nieva.

El mural de Poch en San Juan de Nieva. / Poch

Myriam Mancisidor

Myriam Mancisidor

Avilés

El artista corverano José Poch, considerado uno de los mejores grafiteros del momento, ha sido nominado a mejor mural del mundo por una obra que se puede ver en San Juan de Nieva, en las inmediaciones de Espacio Portus. Para alzarse con el reconocimiento, el corverano requiere votos; cuantos más, mejor. "¿Ponemos Avilés en el top mundial?", anima el grafitero a participar en el concurso desde sus redes sociales. El mural en cuestión se puede visitar desde el pasado octubre: se trata del mural "Manos de Nieva, Nudos y mar".

En la presentación del trabajo participó en su día el autor, "Poch", y una representación de la asociación de vecinos de La Atalaya de Xagó encabezada por su presidente, Luis Sousa. Estuvo también la concejala de Turismo y presidenta de la Mancomunidad Comarca Avilés que hizo hincapié en que este nuevo elemento está llamado "a que más gente se acerque a ver este entorno gracias a los paseos en barco por la ría de Avilés". "Dentro de los itinerarios que hacemos con Espacio de Portus y con los cañones también está el enseñar toda esta zona a todos nuestros visitantes", precisó. Ahora el mural compite en un mundial. "Poch" señaló entonces que le inspiró el trabajo de las mujeres en una labor tan tradicional como la reparación de las redes de pesca.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fernán-Gómez, marchante de arte e hijo del actor y dramaturgo: 'De niño conocí por dentro el mundo del cine y el teatro y quizá por eso no me animé a ser actor
  2. Encuentran al hombre de 87 años desaparecido desde el viernes en Corvera: estaba al borde de las vías del tren en una zona boscosa y de difícil acceso
  3. Polémica por la decoración de Halloween en una casa de Avilés: 'lápidas' para Pedro Sánchez y Koldo (entre otras cosas)
  4. Este es el pescado básico en la cesta de la compra que ha disparado su precio a niveles propios de la Navidad
  5. El último desayuno en El Chicote: uno de los bares con más solera de Avilés cierra tras 'muchos años abriendo a las seis de la mañana
  6. El casco histórico de Avilés se convierte en plató de cine para el rodaje de la nueva película de Javier Gutiérrez
  7. EN IMÁGENES: Polémica decoración de Halloween en una casa de Avilés
  8. Fallece a los 60 años el avilesino Javier Domínguez-Gil Juliana, comercial vinculado al sector sanitario y de familia con profundas raíces avilesinas

El grafitero corverano, nominado a mejor mural del mundo por una obra en San Juan de Nieva: "¿Ponemos Avilés en el top mundial?", anima el artista

El grafitero corverano, nominado a mejor mural del mundo por una obra en San Juan de Nieva: "¿Ponemos Avilés en el top mundial?", anima el artista

El PSOE de Corvera, sobre el centro de día: "El PP miente"

El PSOE de Corvera, sobre el centro de día: "El PP miente"

El Ayuntamiento renueva los equipos informáticos de Trasona

El Ayuntamiento renueva los equipos informáticos de Trasona

El PP urge la apertura del centro de día de Las Vegas: "Es un fraude"

El PP urge la apertura del centro de día de Las Vegas: "Es un fraude"

Desfile de zombies en Corvera con gaitas y charanga: la curiosa propuesta para Halloween en Las Vegas

Desfile de zombies en Corvera con gaitas y charanga: la curiosa propuesta para Halloween en Las Vegas

"Las abuelas no quieren ser canguros": la carta de una corverana sobre el rol de la mujer como cuidadora y el edadismo

"Las abuelas no quieren ser canguros": la carta de una corverana sobre el rol de la mujer como cuidadora y el edadismo

"Kenia", la perra heroína que obró el milagro en Corvera: la intrahistoria del rescate a un octogenario (y todo el trabajo que tiene detrás)

"Kenia", la perra heroína que obró el milagro en Corvera: la intrahistoria del rescate a un octogenario (y todo el trabajo que tiene detrás)

Corvera impulsa unas cuentas de 28,7 millones de euros, que son un "salto a la modernización"

Corvera impulsa unas cuentas de 28,7 millones de euros, que son un "salto a la modernización"
Tracking Pixel Contents