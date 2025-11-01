El PSOE de Corvera, sobre el centro de día: "El PP miente"

"Desconocemos los motivos que llevan al Partido Popular a afirmar tales mentiras. Sólo demuestran con este tipo de declaraciones, auténticos bulos a los que están tan acostumbrados últimamente, que no están a favor del servicio público a los corveranos".

Con esa dureza se muestra Jorge Suárez, portavoz del PSOE en Corvera, al respecto de las quejas por parte del PP sobre el centro del día del concejo. Alejandro Méndez, portavoz popular, aseguró que la instalación lleva meses cerrada, algo que niegan tanto desde el equipo de gobierno como desde la consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

"Este centro cumple desde su apertura todos los requisitos de la Estrategia CuidAS y está integrado en la Red de centros comprometidos CuidAs. Esta red es el principal instrumento de acción de la Estrategia para la transformación del modelo de cuidados de larga duración (2021-2027), que se está implantando en Asturias con la finalidad de que las personas mayores o con discapacidad puedan llevar a cabo su proyecto de vida con dignidad y en su entorno habitual", esgrimen fuentes de la consejería, que agregan: "El fraude y la tomadura de pelo a todos los vecinos que denuncia Alejandro Méndez lo está practicando precisamente él al difundir esta mentira flagrante que puede comprobarse solo con acudir al equipamiento, un sencillo trabajo que, por lo visto, no ha tenido a bien realizar".

El Centro de Día está ubicado en Las Vegas, en el edificio del Centro Social y de Mayores ubicado en la calle Miguel Ángel Blanco. Actualmente hay siete personas que usan sus servicios. Y en el centro trabajan ocho personas: la directora, una psicóloga, una fisioterapeuta y cinco auxiliares. n