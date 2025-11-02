Corvera mejora su faja forestal para la defensa contra incendios
Los trabajos en el camino de La Peluca, en Molleda, contemplan una inversión cercana a los 15.000 euros
N. M.
El Ayuntamiento de Corvera ha comenzado los trabajos de rehabilitación del firme del camino de La Peluca en la parroquia de Molleda, con el fin de mejorar la seguridad de este vial y la comodidad de sus usuarios, además de garantizar la durabilidad del pavimento. El camino de La Peluca actúa como faja forestal de defensa y prevención de incendios, con lo que estas obras mejorarán su efectividad. La inversión estimada se acerca a los 15.000 euros y el plazo de ejecución de las obras, si la climatología lo permite, está estimado en veinte días.
La actuación comprende la limpieza y reparación del firme con zahorra artificial en los tramos más deteriorados, con una longitud total de 1.515 metros. En otros 232 metros se va mejorar y compactar el camino también con zahorra. Además, se van a realizar los trabajos de limpieza y saneo de cerca de 490 metros del camino mediante excavadora. A todo ello se suma la ejecución de trabajos para canalizar las aguas pluviales y evitar daños por escorrentía
"Seguimos avanzando en la mejora y el arreglo de los caminos del concejo, especialmente en las zonas rurales, porque sabemos que son fundamentales para el día a día de muchos vecinos. Cada actuación como esta en el camino de La Peluca es una muestra más de nuestro compromiso con mantener unas infraestructuras seguras y en buen estado", indicó Iván Fernández, alcalde de Corvera, que añadió que "el conocimiento del territorio lo tienen quienes lo viven, y muchas de las intervenciones que realizamos nacen precisamente de las aportaciones y avisos que nos trasladan los propios vecinos".
"Esa colaboración es clave para poder actuar allí donde realmente se necesita y seguir mejorando Corvera entre todos", afirmó el regidor, que cree que "estas mejoras reflejan el compromiso del Ayuntamiento de Corvera con la conservación de la infraestructura rural y la atención a las necesidades de la ciudadanía para garantizar caminos seguros y transitables".
