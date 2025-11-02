El PP de Corvera, sobre el centro de día de Las Vegas: "Está al 40%"
El equipamiento cuenta con un equipo de ocho personas: la directora, una psicóloga, una fisioterapeuta y cinco auxiliares
N. M.
Tras las palabras de la consejería de Bienestar Social y el Ayuntamiento de Corvera, donde exponían que el PP de Corvera mentía al decir que el centro de día de Las Vegas estaba cerrado, el portavoz popular, Alejandro Méndez, ha aclarado que la instalación "aún no ha sido inaugurado oficialmente y está funcionando apenas a un 40% de su capacidad".
"Pedimos disculpas por la confusión generada, pero lo que está claro es que algo no funciona correctamente en esta infraestructura", señaló el corverano, cuyo grupo municipal "pedirá explicaciones en la próxima comisión respecto a la situación de los usuarios y de los trabajadores". Cabe recordar que en el centro trabajan ocho personas: la directora, una psicóloga, una fisioterapeuta y cinco auxiliares.
