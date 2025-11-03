Más de 300 personas disfrutan de la "gran fiesta terrorífica" de ParqueAstur (y un espectacular concurso de disfraces)
El jurado destacó el alto nivel de la competición, que incluía premios a la originalidad, puesta en escena y espíritu de la celebración
C. J.
ParqueAstur celebró este pasado sábado, coincidiendo con las celebraciones de Halloween, su Gran Fiesta Terrorífica, una cita pensada para que los más pequeños disfrutasen de una tarde de Halloween llena de diversión, música, disfraces y mucha magia.
Desde las 17.00 hasta las 20.00 horas, las familias que se acercaron al centro comercial pudieron participar en una jornada repleta de actividades gratuitas: una deliciosa merienda, pintacaras, un DJ con animación infantil y el esperado concurso de disfraces, que este año tuvo una gran participación y un nivel muy reñido.
Más de 300 personas disfrutaron del ambiente festivo en la Plaza Corvera del centro comercial, convirtiendo el espacio en un punto de encuentro para vivir Halloween de forma creativa, segura y familiar.
El concurso de disfraces fue uno de los momentos más esperados de la tarde, con originales propuestas por parte de los pequeños participantes. El jurado lo tuvo muy difícil a la hora de elegir a los ganadores, que se llevaron premios por su originalidad, puesta en escena y espíritu de Halloween.
Con esta acción, ParqueAstur reafirma su apuesta por ofrecer planes pensados para disfrutar en familia, donde la creatividad, la diversión y la participación siguen siendo protagonistas.
