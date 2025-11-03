La Guardia Civil atiende las demandas de Solís por la ola de robos
El capitán de la Compañía de Avilés se reúne con un centenar de residentes
C. J.
Más de un centenar de vecinos se reunieron ayer en Solís para conocer por boca del capitán de la Compañía de Avilés de la Guardia Civil , Eloy Freire, las actuaciones que está desarrollando el instituto armado ante la oleada de robos que preocupa a los vecinos de varias parroquias corveranas.
Días atrás, LA NUEVA ESPAÑA se hacía eco de las quejas de los residentes en la zona. Según su testimonio, lo que demandan es una mayor vigilancia policial tras los incidentes ocurridos en los últimos días. "Han robado en casas, en una cuadra, en la iglesia... Ya no sabemos qué hacer para evitar estos sucesos. Aquí hay muchas personas mayores, también familias con niños. Y tenemos miedo", detalló una vecina que demandaba, asimismo, en nombre de sus paisanos, que se tomen cartas en el asunto: "No sabemos qué hacer. Nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento, pero no tenemos solución por el momento", afirmaba. Proponían, por ejemplo, que la Policía Local patrulle con mayor frecuencia por ambas parroquias para disuadir a cualquier posible delincuente.
Por los robos también fue preguntado el alcalde Iván Fernández en el Pleno de septiembre. Ayer también estuvo presente en la reunión con el capitán de la Guardia Civil, igual que el resto de portavoces de los grupos municipales.
