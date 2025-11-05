Lucha contra la delincuencia en Corvera: refuerzos de la Policía Local y la Guardia Civil
Agentes locales y una unidad especial de la Benemérita vigilan el concejo, que además instalará más cámaras de videovigilancia
Corvera ha reforzado la presencia policial y del número de efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil para garantizar la seguridad en Solís y Cancienes, dada la oleada de robos de las últimas semanas.
El alcalde, Iván Fernández, destacó la coordinación de los agentes municipales y de la Guardia Civil para atajar este problema. «Hay patrullas por todo el concejo y ante situaciones como ésta, evidentemente, hacemos un refuerzo», detalló el regidor corverano, que apuntó además que también colaboran en esta materia «agentes de paisano».
El regidor corverano añadió que, además, la Guardia Civil está desplegando unidades de la USECIC, la unidad operativa que refuerza la seguridad ciudadana en eventos multitudinarios o ante situaciones singulares o extraordinarias.
A estas acciones se sumará la próxima instalación de cámaras de seguridad, dos dobles en Solís y otras dos en Campañones, que ya estaban previstas. «El PP pidió cámaras y nosotros las llevábamos en el presupuesto y sin embargo, votó en contra», destacó Fernández.
