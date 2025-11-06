Corvera abre en Las Vegas y Campañones su cita con los amagüestos
El concejo acoge diferentes fiestas otoñales durante los dos próximos fines de semana
I. G.
Corvera acogerá diversos amagüestos en sus parroquias. Comenzarán este sábado día 8 y se extenderán durante toda la semana hasta el próximo día 15. La primera de las fiestas otoñales del concejo se desarrollará en Las Vegas, en la plaza de Los Maestros, a las 17.00 horas. El Ayuntamiento organizará su tradicional amagüestu Popular, en el que se repartirán de forma gratuita un centenar de kilos de castañas y 200 litros de zumo de manzana. Campañones también acogerá su amagüestu a partir de las 13.00 horas del mismo día 8.
Cancienes tomará el relevo de los amagüestos el viernes 14. La fiesta comenzará a las 17.00 horas y contará con reparto de castañas y música de la mano del dúo «Vane y Roberto». El calendario se cerrará el sábado 15 con los amagüestos de Molleda, Los Campos y Solís. En Molleda, habrá sidra dulce y castañas en la pista polideportiva a las 18.00 horas; en Los Campos la cita será en el centro social y en Solís, a las 18:30 horas, con juegos tradicionales, sidra y castañas, y baile.
