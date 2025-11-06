¿Tienes plan para tus niños en Navidad en Corvera? Esta es la propuesta municipal para las próximas vacaciones escolares

El Ayuntamiento de Corvera retoma en Navidad el programa de conciliación laboral y familiar Escuela de Vacaciones, que replica tres veces al año coincidiendo con los periodos no lectivos de los centros educativos. Dirigida a niños y niñas de 3 a 14 años. La iniciativa se desarrollará en dos periodos: la primera semana incluirá los días 22, 23 y 26 de diciembre, mientras que la segunda tendrá lugar el 29 y 30 de diciembre, continuando los días 2 y 5 de enero. El plazo de solicitud estará abierto desde el 10 al 21 de noviembre y requiere solicitar al menos uno de los dos periodos completos.

En el caso de que exista demanda suficiente para formar grupo en cualquiera de los periodos, el 7 de enero se ofrecerá de manera gratuita el servicio Ludoteca Corresponsable. Las listas provisionales de admitidos se publicarán el 24 de noviembre, y la subsanación de incidencias podrá realizarse del 20 al 28 de noviembre. La lista definitiva de admitidos se dará a conocer el 1 de diciembre y el pago de tasas deberá efectuarse entre el 1 y el 5 de diciembre, presentando el justificante de pago en el registro municipal.

Horarios

La Escuela de Vacaciones se desarrollará, de manera general entre las 9.00 y las 14.00 horas, con un coste de 11 euros diarios. No obstante, también cabe la posibilidad de contratar servicio de desayuno y cuidadores desde las 7.30 hasta las 9.00 horas por 2,5 euros más cada día y de comida también con personal cuidador entre las 14.00 y las 16.00 horas, pagando 5 euros. El servicio completo de 7:30 a 16:00 horas tiene un coste diario de 18.50 euros.

La vicealcaldesa y concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Corvera, Patricia Suárez, recordó al respecto que “mantenemos la bonificación del 25 por ciento para familias numerosas y para el segundo hermano matriculado y una bonificación del 50 por ciento para cada uno de los siguientes hermanos matriculados a partir del tercero. En Navidad por cuestiones de operatividad no se pueden admitir matrícula de días sueltos, por ello tiene que solicitarse el periodo completo de duración de la Escuela de Vacaciones y es necesaria una matrícula de 10 niños para el desarrollo de la actividad”.

Inscripciones

Las instancias de matrícula se pueden recoger en la Oficina Joven de Corvera en el Centro Sociocultural de Las Vegas o en las oficinas municipales de atención al ciudadano (Centro Tomás y Valiente, Centro Cultural de Trasona y Registro General del Ayuntamiento. Para formalizar la matrícula deberán presentarse las instancias cumplimentadas junto a la documentación requerida en las oficinas de Atención al Ciudadano (Centro Tomás y Valiente, de 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes y los jueves de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas; Centro Cultural “Chas” de Trasona, martes y jueves de 12.00 a 14.00 horas y Ayuntamiento, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas).

“La Escuela de Vacaciones en Navidad cumple con el doble objetivo que nos tenemos marcado como equipo de gobierno. Por un lado, facilita la conciliación laboral y familiar, permitiendo que madres y padres puedan desarrollar su actividad profesional con la tranquilidad de que sus hijos e hijas están en un entorno seguro y educativo. Por otro, supone un espacio de entretenimiento y diversión para los más pequeños, donde además fomentamos valores como la convivencia, el respeto y el aprendizaje a través del juego y las actividades lúdicas. Apostamos por ofrecer este tipo de iniciativas porque estamos convencidos de que contribuyen al bienestar de las familias y al desarrollo personal de la infancia en nuestro municipio”, señaló la vicealcaldesa.