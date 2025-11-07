El agradecimiento de una vecina de Corvera a los nuevos 'héroes de Villalegre', dos menores que sofocaron un pavoroso incendio en Avilés: "Sois ejemplares y dignos de reconocimiento"

La "valiente actuación" de dos menores, Gabriel Menéndez y Kike Simón, que relataron a LA NUEVA ESPAÑA cómo se lanzaron a sofocar las llamas de un pavoros incendio cerca de una superficie comercial y una gasolinera de Villalegre, ha valida para que la vecina de Corvera Ángeles Menéndez Muñiz les dedique unas palabras de reconocimiento a los que han dado en llamar los 'nuevos héroes de Villalegre' –los anteriores fueron cuatro jóvenes que alertaron a los vecinos de un edificio en llamas y lograron desalojarlo antes de que el fuego avanzara–.

El escrito de la corverana Ángeles Muñiz es un reconocimiento a los chicos, vecinos de Los Campos y las Vegas (Corvera), por presentar una actuación "ejemplar y digna de reconocimiento".

En estas líneas se reproduce la carta remitida a LA NUEVA ESPAÑA:

"La valentía de Kike y Gabriel fue clave para que un incendio originado cerca del parking de un conocido supermercado de la zona no fuese a más. A lado de las llamas había varios coches y, a escasos metros, una gasolinera. Si a eso se le suman la temperatura y los fuertes vientos, el susto para los vecinos del barrio podría haber tenido proporciones mayúsculas.

Veníamos de Las Vegas a comprar en el supermercado cuando, a lo lejos, vimos las llamas del incendio. En un primer instante pensaban que lo que ocurría era que uno de los coches estacionados estaba ardiendo, pero al acercarse vieron que la situación podía ser más grave. Las llamas estaban en una parcela pegada al aparcamiento, en una zona que está a escasos metros de una gasolinera. "La gente estaba llamando a los Bomberos, pero nadie estaba haciendo nada. Yo y mi amigo echamos a correr hacia el Alimerka y cogimos los extintores, para usarlos por la parte baja del incendio. Tratamos de apagarlo como pudimos. También fuimos corriendo a un bazar cercano, que sabíamos que tenían extintores, para seguir peleando contra las llamas".

Gracias a su rápida actuación el fuego no fue a más y poco después aparecieron efectivos de bomberos, que acabaron de enfriar el terreno.

Su esfuerzo y valentía tuvo consecuencias: Gabriel, el mayor, tiene asma, lo que hizo que tuviese que ir directamente a Urgencias en ambulancia para que le pusieran oxígeno por el humo que se había tragado.

Su amigo Kike también acabó en el hospital para revisar que su valentía no le podría acarrear algún problema de salud. "Nuestros padres fliparon, pero nos agradecieron haber ayudado a la gente. No se sabe qué podía haber pasado. Los bomberos tardaron una media hora en llegar. La zona tenía su riesgo", afirman los dos amigos.

Ese día casualmente yo estaba comprando en una ferretería que está cerca del supermercado y la gasolinera. De repente vimos cómo las llamas se propagaban a una velocidad endiablada y cómo la gente se aglomeraba e incluso algunos se acercaban al lugar.

Gracias a estos dos menores el fuego estuvo controlado, si llega a la gasolinera estaríamos hablando de una catástrofe de imprevisibles consecuencias.

Cuando ves estas acciones de gente joven y solidaria te reconcilias con este mundo cada vez más caótico y falto de valores.

Estos chicos merecen un reconocimiento público, yo humildemente desde mi columna de Gomera Actualidad se lo hago. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Kike.

Ojalá esa otra juventud desalmada, acosadora y sin sentimientos que propicia que sus compañeros de clase se quiten la vida porque no pueden seguir viviendo un infierno, ante la pasividad de los colegios, sus compañeros y los padres de estos psicópatas, tomara ejemplo de la juventud sana y noble que hay. Como ejemplo tienen a Gabriel y a Kike, nuestros héroes asturianos.