A licitación la reconstrucción del muro fluvial del Alvares a su paso por el polígono de Cancienes
La acción erosiva del caudal ha provocado la aparición de un socavón y de grietas visibles tanto en el trazado de la contención como en la calzada
C. Jiménez
El Ayuntamiento de Corvera acaba de sacar a licitación la reparación y reconstrucción del muro de encauzamiento del río Alvares a su paso por el polígono industrial de Cancienes. El presupuesto base para esta intervención es de algo más de 84.000 euros que permitirá reparar el deterioro registrado como consecuencia de la acción erosiva del cauce fluvial.
La acción erosiva del caudal fluvial ha provocado la pérdida del terreno existente entre la base del muro y el sustrato rocoso inferior, dando lugar a la formación de huecos bajo el apoyo de la estructura, con la consiguiente aparición de un socavón y de grietas visibles tanto en el alzado del muro como en la calzada.
El deterioro detectado tanto en el muro de encauzamiento como en la calzada adyacente de la carretera del polígono tiene su origen en un proceso de descalce de la base del muro, provocado por el lavado progresivo del material de relleno situado entre el lecho del río y la cimentación de la estructura.
La intervención contempla la restitución de la estabilidad estructural de la obra, restablecer su funcionalidad hidráulica, evitar el agravamiento de los daños existentes y garantizar la protección de las infraestructuras colindantes frente a posibles avenidas o crecidas del río.
El plazo de ejecución de la obra es de dos meses.
Las empresas interesadas tienen hasta el 2 de diciembre para presentar ofertas.
