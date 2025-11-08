Arrancan los magüestos de Corvera

Las Vegas y Campañones inauguraron este sábado la temporada de magüestos populares en Corvera, donde no faltaron las castañas y sidra dulce. El Alcalde, Iván Fernández, también quiso acompañar a los vecinos en tan emblemática celebración del otoño.

Corvera acogerá a lo largo de las próximas semanas diversos amagüestos en sus parroquias. Tras los de ayer, las actividades se extenderán durante toda la semana hasta el próximo día 15.

Cancienes tomará el relevo de los amagüestos el viernes 14. La fiesta comenzará a las 17.00 horas y contará con reparto de castañas y música de la mano del dúo «Vane y Roberto». El calendario se cerrará el sábado 15 con los amagüestos de Molleda, Los Campos y Solís. En Molleda, habrá sidra dulce y castañas en la pista polideportiva a las 18.00 horas; en Los Campos la cita será en el centro social y en Solís, a las 18:30 horas, con juegos tradicionales, sidra y castañas, y baile.