Arrancan los magüestos de Corvera
N.M.
Las Vegas y Campañones inauguraron este sábado la temporada de magüestos populares en Corvera, donde no faltaron las castañas y sidra dulce. El Alcalde, Iván Fernández, también quiso acompañar a los vecinos en tan emblemática celebración del otoño.
Corvera acogerá a lo largo de las próximas semanas diversos amagüestos en sus parroquias. Tras los de ayer, las actividades se extenderán durante toda la semana hasta el próximo día 15.
Cancienes tomará el relevo de los amagüestos el viernes 14. La fiesta comenzará a las 17.00 horas y contará con reparto de castañas y música de la mano del dúo «Vane y Roberto». El calendario se cerrará el sábado 15 con los amagüestos de Molleda, Los Campos y Solís. En Molleda, habrá sidra dulce y castañas en la pista polideportiva a las 18.00 horas; en Los Campos la cita será en el centro social y en Solís, a las 18:30 horas, con juegos tradicionales, sidra y castañas, y baile.
- Amenazas a las cinco de la mañana en una fiesta de Halloween de una conocida discoteca de Asturias: la Policía detiene a tres jóvenes por los incidentes
- Fallece un septuagenario de forma súbita mientras paseaba por la playa de San Juan, en Castrillón
- El último desayuno en El Chicote: uno de los bares con más solera de Avilés cierra tras 'muchos años abriendo a las seis de la mañana
- El grafitero corverano, nominado a mejor mural del mundo por una obra en San Juan de Nieva: '¿Ponemos Avilés en el top mundial?', anima el artista
- El fuego calcina cinco vehículos en el barrio del Nodo, en Avilés, de madrugada
- Lluvia de millones en Corvera: esta es la próxima inversión que recibirá el concejo (y supera a la de la ciudad deportiva del Avilés)
- Emilio Menéndez, tenor y jubilado de la siderurgia avilesina: 'Mi primer trabajo fue en el horno alto 2 de Ensidesa: aquello fue un hervidero de gente, todo un mundo
- La denuncia de los padres del colegio de Raíces porque sus hijos 'pasan hambre' en el comedor: 'Una barra de pan para más de diez alumnos