Lluvia de millones en Corvera: esta es la próxima inversión que recibirá el concejo (y supera a la de la ciudad deportiva del Avilés)

El inicio del proceso de información pública de un nuevo parque de baterías en Corvera, el segundo del concejo en suelo industrial cumpliendo así con el espíritu del decreto del Gobierno de Asturias para la modificación del Reglamento de Ordenación del Territorio (ROTU), en el que se refleja la tipología de suelos adecuados y prioritarios para la construcción de este tipo de instalaciones, supondrá una inversión de 27 millones de euros en el concejo. Se trata de Bess Corvera, una instalación promovida por Broadview Corporate Services, prevé una potencia de 40 megavatios y una capacidad de 80 megavatios hora, equivalente a dos horas de suministro."Fuimos el primer Ayuntamiento en dar la licencia y esta es una segunda opción que se haría en el mismo sitio", subrayó el regidor corverano, el socialista Iván Fernández, recién conocido el inicio de la tramitación.

El Principado sacaba este viernes a información pública la autorización administrativa para este nuevo parque de baterías que se construirá en Corvera. El plan presentado por la empresa sustituye al que se sometió a información pública en enero de 2024 y está sujeto a evaluación ambiental simplificada. A partir de ahora se abre un período de treinta días hábiles para presentar alegaciones.

"Se habían presentado cinco iniciativas en Corvera", explicó el regidor sobre las peticiones recibidas en el concejo. Dos de ellos –los que están en marcha– se desarrollarían en suelo industrial, "a una la que ya se le dio la autorización", especificó y la otra es la que se conoció ayer ante la apertura del proceso de información ciudadana. "Los otros tres los rechazamos porque no eran en suelo industrial", apostilló Fernández, quien abundó al respecto: "En cumplimiento de nuestro compromiso con los vecinos, no íbamos a autorizar actividades e estas características en sitios que no estuviesen preparados para ello". El Alcalde corverano dejó claro que estás instalaciones "no se ponen en suelo rural, genérico ni se ha modificado el planeamiento", por lo que se mantiene firme en el cumplimiento de la demanda vecinal de no llevar este tipo de instalaciones a zonas rurales.

A los 27 millones de Bess Corvera se suma el ya aprobado Bess Pixin, por 5 millones de euros. "Se trata de inversiones por más de 30 millones de euros que llegan a Corvera gracias a la gestión de tener el suelo industrial; es bueno porque las energías renovables, que son el futuro, se producen, se transportan y se utilizan, pero no hay dónde almacenarlas", señaló Fernández como aval de las inversiones que llegarán la concejo. Y agregó que dicha realidad presenta una doble ventaja: "La propia producción de la energía limpia y el hecho de contrarrestar energías más sucias y contaminantes, sirviendo de contrapeso a esas energías para crecer más en energías limpias a un precio más económico" Sobre Corvera, dijo Fernández, "somos un municipio abierto a inversiones adaptadas a la ubicación idónea para ello. Por ejemplo, el Real Avilés quería una ciudad deportiva y conseguimos los terrenos para ello y con el parque de baterías igual, son sinónimo de riqueza, empleo y prosperidad, y se hace de una manera regulada", concluyó.