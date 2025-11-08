¿Vives en Corvera y buscas trabajo? Esta es la próxima oferta de empleo del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Corvera va a contratar a 23 personas durante un año, a través del nuevo Plan de empleo. Este nuevo plan de empleo es posible gracias a una inversión de 667.117 euros, aportados con un 90% por el Principado de Asturias y con un 10% por el Ayuntamiento de Corvera.

De las 23 contrataciones, 5 serán contratos en prácticas. Y de las otras 18 plazas, diez de ellas serán para personas mayores de 45 años y el resto, 8, para personas menores de 45 años. Serán contratos de 12 meses de duración, para que, a su finalización, los beneficiarios de los contratos puedan disponer de una prestación por desempleo.

“Estas contrataciones tienen una doble finalidad, no sólo benefician a las propias personas que son contratadas, sino que repercuten positivamente en todos los vecinos, ya que gracias a ellas se realizan obras y se ofrecen servicios que demanda la ciudadanía, como trabajos de pintura, jardinería o de monitores y monitoras deportivos de las actividades ciudadanas gratuitas”, señaló la concejala de Personal del Ayuntamiento de Corvera, Rocío Martínez, quien quiso aclarar que “en ningún caso" las personas contratadas van a desarrollar tareas estructurales de la plantilla municipal. "Tendrán un plan de tareas específico y con actuaciones específicas dentro de un plan de trabajo específico asignado en su contratación”, aseveró.

La previsión municipal es abrir el plazo de las convocatorias para los 23 puestos a mediados de este mes de noviembre, para que los contratos sean efectivos a lo largo de diciembre. Todos los plazos y bases de las convocatorias se comunicarán de manera detallada a través del tablón de anuncios municipal y de la página web del Ayuntamiento, así como por los canales oficiales de información ciudadana.

“Podemos hacer estas contrataciones gracias a la subvención que logramos con nuestra gestión, para eso están también los gobiernos municipales, no sólo para invertir los recursos propios sino para conseguir fuentes de financiación de otras administraciones", comentó la edil acerca del proyecto de Corvera de plan de empleo municipal que presentaron el Principado. "Se trata de una de las mayores subvenciones que hemos logrado. Está claro que en materia de empleo nunca es suficiente, pero también debemos decir que nunca antes se había invertido tanto en empleo y formación como hasta ahora, algo que también debemos agradecer al esfuerzo realizado en este sentido por el Principado de Asturias”, concluyó Martínez.