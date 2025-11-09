Corvera, capital contra la violencia vicaria: estas son las jornadas que acoge el concejo el próximo viernes

Corvera se convertirá, el próximo viernes, en la capital asturiana contra la violencia vicaria. El Centro Sociocultural de Las Vegas acogerá las III Jornadas contra la Violencia de Género de los Centros de Atención a las Mujeres, bajo el lema "Voces contra la violencia vicaria". Este encuentro tiene como objetivo sensibilizar y formar a la ciudadanía sobre las múltiples formas de violencia machista, con especial atención a la violencia vicaria, que es la violencia ejercida a través de los hijos e hijas como herramienta de control y daño.

"Estas jornadas consolidan el compromiso de Corvera con la erradicación de todas las formas de violencia machista. Son un espacio de sensibilización y aprendizaje, pero también de colaboración entre instituciones, profesionales y ciudadanía para avanzar hacia una sociedad más justa y libre de violencia", apuntó Mari Mar García, concejala de Igualdad de Corvera.

Tras la recepción municipal, prevista para las 9 horas, a las 10 arrancará la primera ponencia, que contará con la presencia de reconocidas expertas en materia de igualdad y violencia de género. La moderación correrá a cargo de Patricia Iglesias, presidenta y trabajadora social de "Xurtir", la Asociación de Mujeres para la Reinserción Laboral de Los Campos. Marián Moreno, profesora y escritora experta en formación de profesorado en coeducación, abrirá el ciclo con "Educar para prevenir: cuando la infancia es la víctima", abordando la importancia de la educación como herramienta clave para erradicar la violencia desde sus raíces.

Tras esta primera ponencia se hará una breve pausa para el café para, posteriormente, dar paso a Nuria Varela y su ponencia titulada "Anatomía de la violencia de género en el siglo XXI". En ella se analizará las nuevas manifestaciones y desafíos de este fenómeno social. Varela es escritora, periodista y feminista experta en violencia de género, y ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad política e institucional, como la Dirección del Gabinete de la ministra Bibiana Aído, además de haber sido la primera directora general de Igualdad del Gobierno del Principado de Asturias.

La tercera ponencia, que será impartida por Sonia Vaccaro Ceccarelli, lleva por título "Violencia vicaria: golpear donde más duele", y estará centrada en la crueldad de esta forma de violencia y en la necesidad de proteger a las víctimas más vulnerables. Vaccaro Ceccarelli, psicóloga argentina, es perita forense y experta en victimología y en violencia basada en el género desde 1990.