Corvera, capital asturiana de la fotografía: este es el festival que acoge el concejo durante este fin de semana
La Casa de Cultura de las Vegas acoge la iniciativa "Estado Puro", un evento que ya cuenta con ciento sesenta inscritos
N. M.
La Asociación Fotográfica AFEP celebrará este fin de semana en Corvera el I Festival de la Fotografía “Estado Puro”, un evento que ya cuenta con más de ciento sesenta inscripciones. El concejo corverano se convertirá en punto de encuentro para amantes de la imagen, la creatividad y la naturaleza. Este festival nace con el propósito de difundir la fotografía como lenguaje artístico y emocional, reuniendo a algunos de los fotógrafos más reconocidos del panorama nacional, que compartirán sus experiencias, procesos y visiones sobre la creación fotográfica.
El encuentro contará con ponencias, exposición, actividades formativas y salidas fotográficas, configurando un programa que busca inspirar tanto a profesionales como a aficionados. La inauguración oficial tendrá lugar con la presentación de la exposición colectiva “AFEP NATURE”, un recorrido por la mirada de los socios de AFEP sobre la belleza del entorno natural, la luz y los paisajes de Asturias.
Entre los ponentes invitados destacan figuras como García de Marina, fotógrafo conceptual reconocido internacionalmente por su capacidad para transformar los objetos cotidianos en símbolos visuales; Antonio Liébana, referente español en fotografía de fauna y naturaleza salvaje; o David Santiago, destacado fotógrafo de paisaje y naturaleza. Además, también darán diferentes ponencias Frodo Álvarez, Félix Gil de la Casa, Senén Cadenas, Pablo Freije y María Cabaleiro.
