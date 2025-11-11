Inician los trabajos para reparar la carretera entre Los Campos y Trubia
El vial sufrió un desprendimiento por el mal funcionamiento del sistema de drenaje
N. M.
Buenas noticias para los vecinos de Los Campos. La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha arrancado los trabajos de reparación en un hundimiento localizado en el punto kilométrico 1,5 de la carretera que une la localidad corverana con Trubia. Esta actuación es fundamental para garantizar la seguridad viaria y la estabilidad de una vía local de primer orden que conecta varios concejos y cuya titularidad es regional. La inversión destinada para esta obra asciende a casi 140.000 euros, con un plazo estimado de ejecución de dos meses, condicionado a las condiciones meteorológicas.
El hundimiento se produjo a causa del mal funcionamiento del sistema de drenaje en dicho punto. Las actuaciones previstas para arreglar este inconveniente consisten en la construcción de un muro de escollera de 38 metros de longitud y 5,50 metros de altura, cimentado sobre roca, con el fin de asegurar la estabilidad del terreno y, en consecuencia, la seguridad de la carretera.
"Esta es una inversión que nosotros solicitamos al Principado y que agradecemos enormemente. Forma parte de la estrecha colaboración y cooperación entre el Principado y el Ayuntamiento", señaló Iván Fernández, alcalde de Corvera, que añadió que "por ser una vía con un tránsito elevado y ante el riesgo de que el hundimiento pudiera agravarse, se han adelantado los trabajos". "Siempre es mejor prevenir que lamentar", sentenció.
