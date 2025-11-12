El arte fluye en Corvera entre pinceladas y cámaras de foto
El centro sociocultural de Las Vegas acoge una muestra de pintura y la Casa de la Cultura reunirá a los mejores fotógrafos del país
N. M.
El arte fluye en Corvera. El concejo inauguró ayer la exposición de pintura "Pinceladas", que se podrá ver hasta el 30 de noviembre. Además, a partir de este viernes, Las Vegas acoge el festival de fotografía "Estado Puro", en el cual participarán algunos de los mejores profesionales del país.
La Asociación Fotográfica AFEP celebrará este fin de semana en Corvera la primera edición del festival de fotografía "Estado Puro", un evento que ya cuenta con más de ciento sesenta inscripciones. El concejo corverano se convertirá en punto de encuentro para amantes de la imagen, la creatividad y la naturaleza. Este festival nace con el propósito de difundir la fotografía como lenguaje artístico y emocional, reuniendo a algunos de los fotógrafos más reconocidos del panorama nacional, que compartirán sus experiencias, procesos y visiones sobre la creación fotográfica.
El encuentro contará con ponencias, exposición, actividades formativas y salidas fotográficas, configurando un programa que busca inspirar tanto a profesionales como a aficionados. La inauguración oficial tendrá lugar con la presentación de la exposición colectiva "AFEP NATURE", un recorrido por la mirada de los socios de AFEP sobre la belleza del entorno natural, la luz y los paisajes de Asturias. Entre los ponentes invitados destacan figuras como García de Marina, fotógrafo conceptual reconocido internacionalmente por su capacidad para transformar los objetos cotidianos en símbolos visuales; Antonio Liébana, referente español en fotografía de fauna y naturaleza salvaje; o David Santiago, destacado fotógrafo de paisaje y naturaleza. Además, también darán diferentes ponencias Frodo Álvarez, Félix Gil de la Casa, Senén Cadenas, Pablo Freije y María Cabaleiro.
Además, ayer se inauguró la exposición colectiva de pintura "Pinceladas", que podrá visitarse hasta el domingo 30 de noviembre con entrada libre y gratuita. La muestra reúne a un grupo de diez pintores, con edades comprendidas entre los 60 y 80 años, de Corvera y Avilés. Esta diversidad aporta un rico mosaico de estilos y perspectivas que enriquecen la exposición.
Suscríbete para seguir leyendo
- El templo de la hostelería asturiana que cerrará sus puertas a finales de año: 'Es mucho más que una sidrería, es un verdadero centro cultural de Avilés
- Identifican a la víctima del 'crimen de Reyes', un asesinato cometido en Asturias hace 34 años: la fallecida era una joven avilesina que fue apuñalada y enterrada en cal viva en Langreo
- Fallece un septuagenario de forma súbita mientras paseaba por la playa de San Juan, en Castrillón
- Lluvia de millones en Corvera: esta es la próxima inversión que recibirá el concejo (y supera a la de la ciudad deportiva del Avilés)
- Susto en pleno centro de Avilés: tienen que actuar los Bomberos y la Policía Local
- Una desaparición sin resolver durante más de 30 años, una puñalada y unos restos mortales que se perdieron en el río Nalón: la verdadera historia del oscuro crimen de Reyes
- Avilés esconde un chollo a la venta que acaba de tirar su precio con una rebaja: dúplex de tres habitaciones, dos baños y terraza privada que está para entrar a vivir
- Una avilesina es trasplantada (con éxito) de riñón a los 86 años, el caso más longevo de Asturias: 'Antes no podía ni estirar dos sábanas