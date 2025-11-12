El arte fluye en Corvera. El concejo inauguró ayer la exposición de pintura "Pinceladas", que se podrá ver hasta el 30 de noviembre. Además, a partir de este viernes, Las Vegas acoge el festival de fotografía "Estado Puro", en el cual participarán algunos de los mejores profesionales del país.

Inauguración de la exposición «Pinceladas».

La Asociación Fotográfica AFEP celebrará este fin de semana en Corvera la primera edición del festival de fotografía "Estado Puro", un evento que ya cuenta con más de ciento sesenta inscripciones. El concejo corverano se convertirá en punto de encuentro para amantes de la imagen, la creatividad y la naturaleza. Este festival nace con el propósito de difundir la fotografía como lenguaje artístico y emocional, reuniendo a algunos de los fotógrafos más reconocidos del panorama nacional, que compartirán sus experiencias, procesos y visiones sobre la creación fotográfica.

El arte fluye en Corvera entre pinceladas y cámaras de foto

El encuentro contará con ponencias, exposición, actividades formativas y salidas fotográficas, configurando un programa que busca inspirar tanto a profesionales como a aficionados. La inauguración oficial tendrá lugar con la presentación de la exposición colectiva "AFEP NATURE", un recorrido por la mirada de los socios de AFEP sobre la belleza del entorno natural, la luz y los paisajes de Asturias. Entre los ponentes invitados destacan figuras como García de Marina, fotógrafo conceptual reconocido internacionalmente por su capacidad para transformar los objetos cotidianos en símbolos visuales; Antonio Liébana, referente español en fotografía de fauna y naturaleza salvaje; o David Santiago, destacado fotógrafo de paisaje y naturaleza. Además, también darán diferentes ponencias Frodo Álvarez, Félix Gil de la Casa, Senén Cadenas, Pablo Freije y María Cabaleiro.

Además, ayer se inauguró la exposición colectiva de pintura "Pinceladas", que podrá visitarse hasta el domingo 30 de noviembre con entrada libre y gratuita. La muestra reúne a un grupo de diez pintores, con edades comprendidas entre los 60 y 80 años, de Corvera y Avilés. Esta diversidad aporta un rico mosaico de estilos y perspectivas que enriquecen la exposición.