Corvera celebra el consenso alcanzado para elaborar el manifiesto del 25 N

"El trabajo realizado hoy por el consejo local de la mujer es una muestra de diálogo democrático y participación activa, pilares fundamentales para seguir construyendo un municipio más justo, igualitario y libre de violencia", ha afirmado la concejala de Igualdad de Corvera, María del Mar García, tras haber consensuado un manifiesto "plural y enriquecido por las aportaciones de todas las entidades" del consejo con motivo del 25 N, día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres.

El consejo de la mujer de Corvera se ha reunido esta mañana en el centro social de Las Vegas. El consejo está formado por todos los grupos políticos de la Corporación (PSOE, PP, Vox e IU) además de entidades sociales como es el caso de "La Caracola", "Xurtir", Difac, Secretariado Gitano, AMPAS, Apramp y asociaciones de amas de casa, entre otras.

Durante la reunión, el consejo ha aprobado el manifiesto de Corvera para el 25 M. El consejo asesor de la Mujer de Corvera planteó un borrador del manifiesto y el resto de entidades han propuesto enmiendas o modificaciones al mismo como las presentadas por parte de la Caracola, Izquierda Unida y el PSOE. La propuesta de Vox, que fue una enmienda a la totalidad, fue rechazada.

"Quiero agradecer la participación y compromiso de todas las entidades y grupos políticos que conforman el Consejo Local de la Mujer. Hemos dado un paso adelante en la lucha contra la violencia de género, consensuando un manifiesto plural y enriquecido", señaló María del Mar García, que detalló además que durante la reunión se ha dado cuenta de las diversas actividades programadas con motivo del 25 de noviembre en Corvera.