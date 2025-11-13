Corvera pide ampliar el convenio con la SGAE para bonificar las fiestas organizadas por las asociaciones vecinales

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, junto con el concejal de Cultura, José Luis Montes y el responsable del departamento de Cultura del Ayuntamiento, Adolfo Camilo, se han reunido con Liliana García, delegada territorial de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y Marta Fernández, representante de zona de SGAE; han mantenido reunión para repasar el cumplimiento del convenio vigente con SGAE, que finaliza este año, y las perspectivas de renovación para 2026. El Ayuntamiento de Corvera mantiene un convenio con la SGAE a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) mediante el que los ayuntamientos integrantes de la FEMP, incluido Corvera, cuentan con una bonificación del 25% en las tarifas que deben pagar a la sociedad de contenidos en todas aquellas actividades municipales que tengan que pagar el canon correspondiente, sobre todo las que tienen que ver con actividades culturales.

Derivado de este convenio, una serie de ayuntamientos, entre ellos el de Corvera, hablaron con las representantes de la SGAE para que, como complemento de ese convenio con el Ayuntamiento, las asociaciones de vecinos y de festejos que organizan actividades, también puedan acogerse a esa rebaja del 25%. Este convenio finaliza en diciembre y cuenta con el "espíritu firme de mantenerlo y renovarlo para el año próximo y los sucesivos tanto por parte de SGAE como del Ayuntamiento", ha manifestado el alcalde de Corvera, que añadió que "este convenio es fundamental para seguir apoyando la cultura local, garantizando que tanto el Ayuntamiento como las asociaciones de vecinos y de festejos puedan organizar actividades con condiciones beneficiosas. Las asociaciones que organizan fiestas son un pilar esencial para nuestra comunidad, y desde el Ayuntamiento trabajamos para protegerlas y apoyarlas con hechos, no solo palabras""