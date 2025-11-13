Una oncóloga de Corvera entra en la prestigiosa lista de "líderes humanos"
Elisabeth Arrojo valora el reconocimiento: "No es fácil ser líder, menos en el ámbito médico, donde liderar supone conseguir recursos para avanzar"
Cinco minutos. Este es el tiempo que tendrá la oncóloga corverana Elisabeth Arrojo para relatar su trayectoria profesional, que no es poca cosa, sobre las tablas del teatro Capitol, en la Gran Vía de Madrid. Serán 300 segundos para transmitir su mensaje, lo que ella considera "una oportunidad para inspirar desde lo humano". Porque los cinco minutos de Arrojo no responden a un concurso ni a un casting para una próxima obra teatral, sino que es el reconocimiento a una mujer corverana que ha entrado en la lista de "Top Human Leaders" como directora médica y fundadora de la Clínica Oncológica INMOA. Este prestigioso reconocimiento, otorgado por la iniciativa Humanos en la Oficina, destaca en concreto a líderes que transforman desde la coherencia, la visión y el propósito.
La gala se celebrará el próximo 27 de noviembre ante más de 5.000 asistentes de 14 países. En el escenario habrá nueve líderes más que como Arrojo tendrán sus cinco minutos para compartir su historia, su esencia y su impacto. "Es un auténtico honor haber sido elegida como Top Human Leader 2025. Ser parte de esta comunidad es un gran orgullo. Representamos lo mejor del liderazgo humano: personas con visión, coherencia y pasión por transformar desde dentro", destaca Arrojo. El reconocimiento, considera, no solo celebra su trayectoria profesional como oncóloga e investigadora, sino también su compromiso con una medicina centrada en la persona.
Terapias innovadoras
Desde la creación de INMOA, Arrojo ha liderado el desarrollo de terapias innovadoras como la hipertermia electromodulada, ofreciendo esperanza a pacientes incluso en estadios avanzados de cáncer. Arrojo se mostró ayer "feliz" de recibir este reconocimiento.
"No es fácil ser líder en sectores tan complejos como la medicina, la investigación. En realidad, no es fácil ser líder. Pero, además, en el ámbito médico es especialmente complicado porque liderar supone conseguir recursos para avanzar" sentenció, y agregó: "Que, además, te llamen líder humano es muy importante teniendo en cuenta que me dedico a la medicina privada en este momento de mi vida circunstancialmente para poder tener más tecnologías dada la limitación de recursos que a veces hay en la sanidad pública. En este caso se tiende como a materializar las cosas. Entonces, que sigan viéndome como una persona humana que ayuda, que suma, que lo que quiere es dar vida a la vida, mejor la vida de los pacientes, pues es maravilloso".
Billante carrera investigadora
Elisabeth Arrojo, oncóloga radioterápica y doctora cum laude, vivía una brillante carrera investigadora en Estados Unidos –fue reconocida como "persona extraordinaria en las ciencias"– cuando recibió una noticia devastadora: su madre había sido diagnosticada con metástasis cerebral. En ese momento, decidió aplicar todo su conocimiento en hipertermia oncológica para salvarla, convirtiéndola en una de sus primeras pacientes.
El éxito de ese tratamiento, según figura en la web profesional de la científica, fue el impulso que la llevó a regresar a España y fundar el Instituto Médico de Oncología Avanzada (INMOA), con el propósito de ofrecer alternativas reales y humanas a quienes enfrentan el cáncer.
Suscríbete para seguir leyendo
- El templo de la hostelería asturiana que cerrará sus puertas a finales de año: 'Es mucho más que una sidrería, es un verdadero centro cultural de Avilés
- Identifican a la víctima del 'crimen de Reyes', un asesinato cometido en Asturias hace 34 años: la fallecida era una joven avilesina que fue apuñalada y enterrada en cal viva en Langreo
- Fallece un septuagenario de forma súbita mientras paseaba por la playa de San Juan, en Castrillón
- Lluvia de millones en Corvera: esta es la próxima inversión que recibirá el concejo (y supera a la de la ciudad deportiva del Avilés)
- Una desaparición sin resolver durante más de 30 años, una puñalada y unos restos mortales que se perdieron en el río Nalón: la verdadera historia del oscuro crimen de Reyes
- Susto en pleno centro de Avilés: tienen que actuar los Bomberos y la Policía Local
- Caminar y socializar: esta es la iniciativa que reúne a decenas de avilesinos mayores de 55 años varios días a la semana
- Avilés esconde un chollo a la venta que acaba de tirar su precio con una rebaja: dúplex de tres habitaciones, dos baños y terraza privada que está para entrar a vivir