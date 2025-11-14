Corvera se pone al frente de la lucha contra la violencia vicaria

En Corvera siguen preparándose para la celebración del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y, para ello, ayer tuvo lugar en el centro sociocultural de Las Vegas la tercera edición de las "Jornadas contra la Violencia de Género", entradas este año en las voces contra la violencia vicaria. Para ello han contado con tres expertas en la materia, Marián Moreno Llaneza, Nuria Varela Menéndez y Sonia Vaccaro Ceccarelli, que dieron tres ponencias alrededor de este tema.

"La programación que presentamos este año por el 25N vuelve a reflejar el compromiso firme de Corvera con la igualdad y con la erradicación de cualquier forma de violencia machista. Queremos que cada actividad sirva como espacio de reflexión, aprendizaje y también de esperanza. Desde el Ayuntamiento entendemos que solo a través de la educación, la cultura y la participación ciudadana podremos seguir avanzando hacia una sociedad libre de violencia contra las mujeres", afirmó Mari Mar García, concejala de Igualdad de Corvera, que cree que el programa que han confeccionado este año "combina propuestas para todos los públicos, desde el teatro infantil hasta las jornadas de debate o la marcha comarcal", ha comentado sobre los actos programados la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Corvera, Mari Mar García.

El sábado 22 de noviembre, a partir de las 12 horas, se celebrará la marcha comarcal contra la violencia machista, que este año va a tener lugar en Castrillón. Además, por la tarde, habrá un cuentacuentos en el salón de actos del edificio Tomás y Valiente de Las Vegas.