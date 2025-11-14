Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Éxito en el amagüestu bailongo en Cancienes

Ambiente durante la actuación de «Vane y Roberto» en La Lechera. | A. C.

Los vecinos de Cancienes celebraron ayer un amagüestu en el edificio de La Lechera. Hubo castañas, sidra dulce y también tiempo para bailar al ritmo que marcaba el dúo "Vane y Roberto". Esta tarde habrá más amagüestos en Molleda, Los Campos y Solís organizados por sus respectivas asociaciones vecinales.

Corvera se pone al frente de la lucha contra la violencia vicaria

Corvera pide ampliar el convenio con la SGAE para bonificar las fiestas organizadas por las asociaciones vecinales

Una oncóloga de Corvera entra en la prestigiosa lista de "líderes humanos": "Mi objetivo es siempre mejorar la vida de los pacientes"

El toque corverano al último acto del Sporting (uno de los más emotivos del año): "Nos ha prestado mucho participar"

Corvera celebra el consenso alcanzado para elaborar el manifiesto del 25 N

Los mejores fotógrafos del país estarán en Corvera: Las Vegas acoge el estreno de un festival, que ya tiene más de 160 inscritos

Corvera, capital asturiana de la fotografía: este es el festival que acoge el concejo durante este fin de semana

