Fin al ciclo de amagüestos por las parroquias de Corvera

La fiesta se extendió a Molleda, Solís y Los Campos

EN IMÁGENES: Corvera se rinde a los amagüestos

EN IMÁGENES: Corvera se rinde a los amagüestos

EN IMÁGENES: Corvera se rinde a los magüestos de otoño / A.C.

El calendario de amagüestos en Corvera contó hoy con la celebración de la tradicional fiesta otoñal asturiana en tres parroquias del concejo: Molleda, Los Campos y Solís después de que el de Cancienes fuera el viernes y Las Vegas y Campañones la pasada semana.

La asociación de vecinos de Molleda ha ofrecido sidra dulce y cucuruchos de castañas en la pista polideportiva desde las 18.00 horas. A esa hora comenzó también el amagüestu que la asociación "Xente Nuevo" ha organizado en el centro sociocultural de Los Campos. En Solís, la fiesta comenzó más tarde y ha contado con juegos tradicionales además de sidra y castañas. Estaba previsto un gran baile final para poner el broche a una semana dedicada al sabor y las tradiciones de la seronda.

Fin al ciclo de amagüestos por las parroquias de Corvera

Fin al ciclo de amagüestos por las parroquias de Corvera

