Fin al ciclo de amagüestos por las parroquias de Corvera

El calendario de amagüestos en Corvera contó hoy con la celebración de la tradicional fiesta otoñal asturiana en tres parroquias del concejo: Molleda, Los Campos y Solís después de que el de Cancienes fuera el viernes y Las Vegas y Campañones la pasada semana.

La asociación de vecinos de Molleda ha ofrecido sidra dulce y cucuruchos de castañas en la pista polideportiva desde las 18.00 horas. A esa hora comenzó también el amagüestu que la asociación "Xente Nuevo" ha organizado en el centro sociocultural de Los Campos. En Solís, la fiesta comenzó más tarde y ha contado con juegos tradicionales además de sidra y castañas. Estaba previsto un gran baile final para poner el broche a una semana dedicada al sabor y las tradiciones de la seronda.