Última jornada del Festival de la Fotografía "Estado Puro" en Las Vegas

La Asociación Fotográfica AFEP celebra este fin de semana en el centro sociocultural Las Vegas el I Festival de la Fotografía "Estado Puro", un evento que ha convertido a Corvera en punto de encuentro para amantes de la imagen, la creatividad y la naturaleza.

Este festival nace con el propósito de difundir la fotografía como lenguaje artístico y emocional, reuniendo a algunos de los fotógrafos más reconocidos del panorama nacional, que compartirán sus experiencias, procesos y visiones sobre la creación fotográfica: entre ellos, García de la Marina, Antonio LIébana, Frodo Álvarez, Félix Gil de la Casa, Senén Cadenas, Pablo Freije o María Cabaleiro. La cita arrancó el viernes con una visita guiada a la exposición en el centro sociocultural Las Vegas.