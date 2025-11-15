Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última jornada del Festival de la Fotografía "Estado Puro" en Las Vegas

Un momento de la inauguración de la muestra.

Un momento de la inauguración de la muestra. / Lne

I. G.

Las Vegas (Corvera)

La Asociación Fotográfica AFEP celebra este fin de semana en el centro sociocultural Las Vegas el I Festival de la Fotografía "Estado Puro", un evento que ha convertido a Corvera en punto de encuentro para amantes de la imagen, la creatividad y la naturaleza.

Este festival nace con el propósito de difundir la fotografía como lenguaje artístico y emocional, reuniendo a algunos de los fotógrafos más reconocidos del panorama nacional, que compartirán sus experiencias, procesos y visiones sobre la creación fotográfica: entre ellos, García de la Marina, Antonio LIébana, Frodo Álvarez, Félix Gil de la Casa, Senén Cadenas, Pablo Freije o María Cabaleiro. La cita arrancó el viernes con una visita guiada a la exposición en el centro sociocultural Las Vegas.

