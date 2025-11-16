Chapuzón solidario en Las Vegas: un bautismo de buceo en Corvera ayuda a financiar causas sociales

El grupo Ensidesa de actividades subacuáticas propició ayer un bautizo de buceo con tintes solidarios. Fue en Corvera, en las piscinas municipales de Las Vegas, donde algo más de una decena de personas se animó a participar en esta doble sesión, por un lado para aprender nociones básicas de buceo y por otro, contribuir con la inscripción de veinte euros a las obras sociales que desarrolla el Rotary Club Balagares.

Participantes en la actividad. / A.C.

"Sumérgete por una buena causa" es el lema de esta iniciativa impulsada por los rotarios corveranos que suelen recaudar fondos para colaborar con diferentes fines como, por ejemplo, el proyecto Baralé para constituir pequeños negocios de fabricación textil en una localidad senegalesa y recogidas de alimentos a beneficio del Banco de Alimentos de Asturias, entre otras campañas solidarias.