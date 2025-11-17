Corvera inicia un plan para mantener lavaderos, fuentes y puentes locales

El Ayuntamiento de Corvera ha puesto en marcha el plan de revisión, limpieza y mantenimiento de los lavaderos de uso público, al que se suman además este año los puentes de piedra de El Molín, en Molleda –popularmente conocido como "puente romano"- y el de El Pontón, en Solís, todos ellos destacados elementos del patrimonio cultural, histórico y etnográfico del concejo. "Los lavaderos son parte de nuestra historia, de nuestro patrimonio y durante décadas estuvieron abandonados", señaló el alcalde, Iván Fernández, sobre un plan de mantenimiento que se desarrollará año tras año.

Según apuntaron desde el Ayuntamiento, las intervenciones en lavaderos responden a la necesidad de conservar este patrimonio que dada su proximidad a arroyos o ríos, sufren desgaste y erosión además del paso del tiempo. Este servicio conlleva una inversión de 10.000 euros y un plazo de ejecución previsto es de un mes, si las condiciones meteorológicas lo permiten.

"No queremos que los lavaderos vuelvan a caer en el olvido ni que presenten un estado de abandono que más adelante requiera nuevamente actuaciones integrales y con ello importantes inversiones de rehabilitación", apuntó el regidor corverano.

El proyecto comprende labores de limpieza y desbroce del entorno y el interior de lavaderos, así como llevar a cabo tareas de pintura. Los lavaderos y fuentes objeto de la actuación se encuentran repartidos en varias localidades del municipio como Sama de Arriba, Camina, La Miguelina, Nuña, Overo, Fuentecaliente, Villa, Rodiles y La Rozona.

Además de los lavaderos, el Ayuntamiento de Corvera llevará a cabo tareas de mantenimiento en los puentes de piedra de Molleda y El Pontón, que en 2022 fueron rehabilitados. El de Molleda discurre sobre el río Arlós y une el barrio de El Molín con una carretera municipal, la CV-2, mientras que el puente de El Pontón discurre sobre el arroyo Espina. Ambos puentes de mampostería de piedra fueron construidos para salvar sendos arroyos, y serán objeto de tareas de limpieza y desbroce de la vegetación de forma manual, sin arrancar las raíces para evitar que las piedras queden sueltas.

"Los puentes también necesitan mantenimiento, no tendría sentido que tras rehabilitarlos, se abandonaran y se volvieran a deteriorar. Por ello los incluimos en este plan, donde invertimos 10.000 euros, actuaciones que seguiremos realizando en los años venideros", concluyó el Alcalde de Corvera.