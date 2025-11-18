Cae la banda de la "cizalla": detenidos cuatro ladrones por robos exprés en bares de Corvera y Castrillón (actuaban en menos de 180 segundos)

La Guardia Civil de Zona/Comandancia del Principado de Asturias ha detenido a cuatro personas vecinas de la comarca y con edades comprendidas entre los 25 y 59 años como supuestos autores de 8 delitos de robo con fuerza.Las investigaciones, que culminaron el pasado día 10 noviembre, han durado dos meses y ha permitido esclarecer ocho robos con fuerza en establecimientos de hostelería en los municipios de Corvera de Asturias y Castrillón.

En el mes de septiembre, la Guardia Civil tenía conocimiento de una serie de robos con un patrón en común. Se llevaban a cabo en horas de madrugada, se empleaba una maza para la rotura de los cristales y una cizalla para cortar la cadena de seguridad que tenían en alguno de los establecimientos. Tras entrar, sustraían dinero de las máquinas registradoras, recreativas o que pudieran tener para hacer efectivo el pago a proveedores. Llegaban hasta los establecimientos en vehículos a los que bien le tapaban las matrículas con plásticos, cinta adhesiva o empleaban matrículas sustraídas previamente. Ocultaban sus rostros con pasamontañas, capuchas, pañuelos y empleaban fundas de trabajo o ropas oscuras. Para evitar dejar huellas siempre hacían uso de guantes de trabajo.

Actuaban en pareja o grupo de tres personas, con roles bien definidos. Mientras uno vigilaba los alrededores, otro permanecía en el vehículo y el tercero fracturaba la puerta o cristalera y accedía al interior.

Tiempo récord

La actuación delictiva era muy rápida, no duraba más de tres minutos y abandonaba el lugar rápidamente. En una ocasión llegaron a intentar cometer el robo hasta en tres ocasiones sin llegar a conseguirlo, causando daños en el establecimiento. Llegaron a cometer tres hechos en una misma noche uno en Corvera de Asturias y dos en Castrillón. En esta última localidad en dos establecimientos muy próximos entre ellos.

Testigos e investigación

La información aportada por los testigos en alguno de los casos investigados, el empleo de diversos medios de investigación, así como el intercambio de información criminal entre diversas unidades de investigación, permitió a los investigadores ir obteniendo información que dio lugar a la identificación plena de los autores y de los vehículos utilizados.

Una vez se consideró que se tenían todos los elementos necesarios para constatar la participación de los investigados en los distintos robos de establecimientos de hostelería, el pasado día 10 de noviembre, efectivos del Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Avilés procedieron a la detención de cuatro varones de entre 25 y 59 años de edad y vecinos de Avilés, Corvera y Carreño, todos ellos con antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio. Los detenidos fueron puestos el pasado miércoles a disposición del Juzgado de Guardia de Avilés, quien decretó su libertad hasta que sean requeridos nuevamente por la autoridad judicial.