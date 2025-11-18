El prometedor arranque de uno de los principales museos de la comarca de Avilés: "Estamos sorprendidos con la acogida"

El Muséu de los países celtes está en la parroquia de Villa y ocupa el edificio de las antiguas escuelas que llevaban sin uso décadas. Se trata del primer centro museístico del concejo de Corvera y aún no ha cumplido ni su primer año de vida. Abrió sus puertas al público en Semana Santa, el pasado mes de abril, y ya roza su primer millar de visitantes. La gestión del Muséu de los países celtes corre de cuenta de la banda de gaitas de Corvera, con su director, Bras Rodrigo Álvarez Prieto, a la cabeza.

"Estamos muy contentos con el Muséu y también sorprendidos por la acogida que tuvo en sus primeros siete meses", apunta el responsable de este centro museístico. En total, el Muséu de los países celtes ha recibido 935 visitantes. Bras Rodrigo Álvarez Prieto destaca que el grueso de las visitas se concentraron en los meses de verano, desde junio a septiembre. La procedencia de los visitantes es dispar. Si bien abundan los asturianos, también se animaron a conocer los secretos de este museo ubicado un entorno rural visitantes de varias provincias y comunidades autónomas españolas como es el caso de leoneses, vallisoletanos, zamoranos y gallegos, principalmente. "Tenemos mucha ilusión puesta en el centro y comprobamos que está funcionando, a nivel pequeñín, pero funcionando al fin y al cabo", apunta Álvarez Prieto, que confía en que el número de visitantes siga creciendo en lo que resta de año y para el próximo 2026.

Con la mirada en el próximo año

Los responsables de este centro museístico de Villa ya piensan en el próximo año. Es más, tienen previsto ampliar la colección del museo y desean instalar una recreación de una cabana de teito, a semejanza de las que hay en el concejo de Somiedo. "Queremos colocar una típica cabaña celta para mostrar cómo era la vida en una vivienda típica celta asturiana, y eso creemos que le va prestar mucho a los más pequeños", afirma el director de la banda de gaitas de Corvera, que confía también en poder incorporar un proyector a la instalación para así poder visualizar vídeos que ayuden a comprender mejor el contenido del museo.

Las personas interesadas en asistir a este centro museístico deberán hacerlo a través de la página web museupaisesceltes.com. Son citas concertadas e incluyen visitas guiadas. El museo también dispone de redes sociales como Facebook e Instagram que también han sido utilizadas para la reserva de citas.

Apoyo del alcalde

"Gracias a la colaboración de la banda de gaitas de Corvera y al apoyo de los vecinos de Villa hemos convertido las antiguas escuelas en un espacio que refuerza nuestra identidad. Estar ya cerca del millar de visitantes confirma que este museo es un orgullo para Corvera y un nuevo motor cultural para el concejo", manifiesta el alcalde, el socialista Iván Fernández, que también celebra que el Muséu de los países celtes, que guarda una completa colección de detalles de la cultura del Arco Atlántico, haya superado el medio año con casi mil visitantes y, de paso, haya dado vida a un edificio municipal en desuso, tal y como reclamaban los vecinos de esta parroquia rural.