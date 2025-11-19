La Banda de Gaitas de Corvera viaja a la India para tocar en un festival

La Banda de Gaitas de Corvera se embarcará de nuevo en un proyecto internacional. Viajará la próxima semana a India para participar en la tercera edición del festival internacional de folclore PU’S que se desarrollará en la localidad de Vadodara (Estado de Gujarat), una ciudad con más población que toda Asturias. Veinticinco integrantes de la banda corverana, con Bras Rodrigo Álvarez Prieto al frente, viajarán a este encuentro cultural que es «uno de los más relevantes de Asia». La presencia de los gaiteros corveranos adquiere un plus de relevancia, ya que será la primera ocasión que la música tradicional asturiana se pueda escuchar en esas latitudes. Será además la primera vez que una banda de gaitas del Estado español que tenga presencia en el festival indio.

La cita en Valdodara celebrará su ceremonia de apertura el próximo 25 de noviembre en el «imponente enclave» de la Statue of Unity, un espacio simbólico que representa la unión y la concordia entre pueblos, valores que inspiran esta cita cultural, según destacaron desde el Ayuntamiento de Corvera. El festival concluirá el 29 de noviembre, tras varios días de actuaciones a cargo de delegaciones procedentes de múltiples países.

A lo largo del festival, la Banda de Gaitas de Corvera llevará la música tradicional asturiana a miles de espectadores, contribuyendo a la promoción cultural del concejo y de Asturias.

Esta participación se suma a un año especialmente destacado para la agrupación, que en mayo de este mismo año, ya ha actuado en Montenegro, en el «Carnaval Internacional de Budva 2025», y que en años anteriores ha llevado el nombre de Corvera a diversos escenarios internacionales.

El Ayuntamiento de Corvera, que mantiene su colaboración y apoyo a la Banda de Gaitas al igual que a la charanga y Banda de Música, subraya la importancia de esta invitación «como reconocimiento al valor artístico, al esfuerzo continuo y a la capacidad de la Banda de Gaitas de Corvera para proyectar la identidad cultural de nuestro municipio más allá de nuestras fronteras; la cultura y el deporte están en nuestro ADN y son nuestra mejor carta de presentación», señaló el alcalde, Iván Fernández, quien quiso aprovechar la presentación para felicitar a la formación por esta oportunidad única y por su papel como embajadora cultural de Corvera. n