El PP denuncia la falta de iluminación en Los Balagares

Los populares reclaman soluciones al campo de golf "que genera insalubridad y suciedad"

Una de las calles de Los Balagares, sin iluminación. | A. M.

I. García

Avilés

El portavoz del Partido Popular de Corvera, Alejandro Méndez Mántaras, denunció ayer la falta de iluminación en la urbanización de Los Balagares. Y concretó más: las farolas de la Avenida Truyés en el acceso a la urbanización desde Overo, se encuentran fuera de servicio "desde hace más de un mes". "A mediados de octubre robaron cableado en la subida a Los Balagares desde Overo, afectando al alumbrado de la zona. Desde entonces, no se ha restablecido el servicio al completo con normalidad, estando aún el margen izquierdo de la subida con todas las luminarias apagadas", detalló el portavoz del PP, que indicó además que esa circunstancia supone un "peligro" para la seguridad vial y para los vecinos "más si cabe debido a la presencia de animales salvajes en el campo de golf, lo que aumenta las probabilidades de que puedan sucederse accidentes".

Los populares también ampliar su denuncia sobre la falta de iluminación para referirse a otras necesidades reclamadas por los vecinos de la urbanización de Truyés. Según expuso Méndez Mántaras, los vecinos "conviven con la suciedad, la maleza y la inseguridad e insalubridad generada por el abandono del campo de golf, que es de titularidad municipal, y que desde el Ayuntamiento no han querido intentar intervenir cautelarmente hasta el cierre del proceso judicial". El portavoz del PP denunció además la existencia de vertederos ilegales en las inmediaciones de ña urbanización. "Ocurre todo esto mientras los vecinos ven como sus recibos de IBI no dejan de subir año tras año. Es responsabilidad del gobierno municipal socialista mantener los espacios públicos en condiciones para todos los vecinos", concluyó.

TEMAS

