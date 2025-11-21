Corvera renueva su plan de infancia, con el que "dar voz" a sus jóvenes

"En Corvera tenemos claro que nuestras prioridades siguen siendo dar voz y protagonismo a la juventud y a los niños de todo el municipio", aseguró ayer Patricia Suárez, concejala de Juventud, tras la aprobación del segundo plan de infancia del concejo, algo que también sirve para renovar el sello de municipio amigo de la infancia que otorga Unicef. La edil destacó que, para conocer las necesidades de los jóvenes, "hemos realizado más de mil encuestas". "Nuestro objetivo es reconocer los derechos, las voces, las prioridades y necesidades de jóvenes como parte integral de las políticas, programas y decisiones públicas que tomemos desde el Ayuntamiento", agregó.

En el transcurso del consejo de la infancia, donde se aprobó dicho plan, cada grupo de participación ha expuesto el trabajo desarrollado a lo largo del último curso, reuniéndose periódicamente en el Espacio Joven de la calle Jovellanos de Las Vegas, para reflexionar y promover propuestas. Por ejemplo, desde los grupos de participación juvenil han puesto el foco en la importancia del cuidado de la salud mental, la alimentación y la protección animal. En este último aspecto, proponen blindar la utilización de animales en espectáculos.

"No debemos olvidar que fuimos el primer ayuntamiento en disponer de becas de estudios para todas las etapas educativas, desde infantil hasta la universidad. También fuimos los primeros en extender la gratuidad el transporte público más allá de los 18 años. Corvera, a través de la tarjeta CTA, todos los menores de 25 años tienen bonificado el uso del transporte público", recordó Iván Fernández., alcalde. En el transcurso del Consejo también se puso en valor el trabajo desarrollado por el grupo de Corresponsales Juveniles "que han hecho una gran labor de difusión en las aulas del instituto de todos los recursos que hay para jóvenes".